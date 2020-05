Najvyšší ústavní činitelia zdieľajú názor o SR v zahraničnej politike

Bratislava 9. mája (TASR) – Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová mieni, že spolu s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) zdieľajú jednotu v hodnotách a orientácii Slovenska v zahraničnej politike. Uviedla to po tom, keď na Bratislavskom hrade v sobotu podpísali spoločnú deklaráciu pri príležitosti Dňa Európy.



Čaputová prízvukovala, že zodpovedná a jednotná zahraničná politika je možná iba vtedy, ak sú v zhode traja najvyšší ústavní činitelia. "Môžem konštatovať, že z doterajších rozhovorov, či už s pánom premiérom, alebo s pánom predsedom parlamentu, a tak isto aj z programového vyhlásenia vlády som presvedčená, že tú jednotu v hodnotách a orientácii Slovenska v zahraničnej politike jednoznačne máme. A som pripravená aj naďalej k nej prispievať," povedala.



Hlava štátu je rada, že k podpisu deklarácie došlo v Deň Európy. Tento deň považuje za symbol toho, že spolupráca a vzájomnosť pomáha riešiť aj najzávažnejšie problémy. "Verím, že nám pomôže riešiť aj tie problémy, ktoré sa týkajú dneška. Podpisom tejto deklarácie sme dali jednoznačne najavo, že nám veľmi záleží na zodpovednej a jednotnej zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike. Že nám záleží na tom, ako bude SR vnímaná v zahraničí," povedala s dôvetkom, že považuje za dôležité, aby Slovensko bolo naďalej vnímané ako zodpovedný a predvídateľný partner.







Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) tiež zdôraznil, že traja najvyšší ústavní činitelia majú jednoznačnú hodnotovú orientáciu. Poukázal aj na to, že v minulosti to samozrejmosťou nebolo. "Pevne verím, že aj touto deklaráciou dáme jasný signál tomu, že niečo takéto nenastane," uviedol. Povedal, že politika a diplomacia je o signáloch, ktoré vysielame a také sa aj vrátia.



Konštatoval, že v Európe sú viaceré menšie štáty, podobne ako Slovensko, no sú to hrdé národy. Ako príklad uviedol Dánsko, Nórsko, Fínsko, Luxembursko. "Keď vyjednávajú s veľkými krajinami, tak tie veľké mocnosti ich berú ako seberovných," povedal s dôvetkom, že Slovensko ako mladý štát má svoj úspešný príbeh, preto má tak vystupovať aj v rokovaniach. Poukázal aj na to, že aktuálna situácia spôsobená pandémiou nového koronavírusu zmení nielen Slovensko, ale aj Európu a svet. Preto považuje za dôležité neprikloniť sa k priveľmi jednoduchým či extrémistickým riešeniam.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO)je rovnako rád, že prezidentka, predseda vlády a predseda parlamentu spoločne ukázali Slovensku, že budú v spoločnej zahraničnej politike jednotní. "Budeme si ctiť, že jediné platné referendum na území Slovenskej republiky bolo práve to o vstupe do Európskej únie," povedal s tým, že tento projekt je unikátom v celom svete v tom, že zabezpečil mier v Európe počas celej doby jeho platnosti. Aj keď dáva slobodu, podľa Matoviča vyžaduje zodpovednosť. Rovnako zdôraznil, že projekt vyžaduje od jeho členov solidaritu, ktorá dokáže pomôcť štátom v núdzi. Podľa Matoviča aj situácia okolo koronavírusu rovnako ukázala, že "všetci sme na jednej lodi" a "dokážeme si navzájom pomáhať". Zdôraznil tiež, že Slovensko si "dobrovoľne a zodpovedne" vybralo to, že chce byť súčasťou európskej rodiny.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) považuje podpis deklarácie za dôležité posolstvo. "Toto je naozaj dôležitý moment, kedy najvyšší ústavní činitelia signalizujú jednotu o tom, kam chce Slovensko smerovať," povedal šéf slovenskej diplomacie s dôvetkom, že jeho prianím je, aby sa so Slovákmi začalo diskutovať o tom, prečo je dobré patriť do EÚ a do spoločenstva demokratických štátov. "EÚ je dobrý projekt, ale nie dokonalý. Preto volám po vecnej diskusii, plnej argumentov, ale nie demagógie," dodal.