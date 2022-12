Glajcha Eurovea Tower je najvyššie položeným stromčekom v Bratislave

Foto: JTRE

Bratislava 1. decembra (OTS) - Na streche prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER zažali stavbári vianočný stromček. Obyvatelia bytov s najlepšími výhľadmi na Bratislavu tu síce budú sláviť Vianoce až na budúci rok, avšak zástupcovia developera projektu J&T REAL ESTATE (JTRE), stavebných firiem a dodávateľov takto už teraz oslávili dokončenie hrubej stavby. Vianočný stromček prevzal úlohu glajchy, teda tradičného symbolu dosiahnutia hornej úrovne konštrukcie budovy.EUROVEA TOWER naplnila ďalší míľnik. Veľká časť koruny tvoriacej architektonický a kompozičný vrchol mrakodrapu už dosiahla definitívnu výšku 168 metrov. Viditeľná je tak už výsledná štíhla zaoblená zužujúca sa línia veže. K úplnému zhotoveniu najvyššej budovy na Slovensku ešte zostáva dokončiť korunu, fasádu na posledných piatich poschodiach a interiéry bytov. Kolaudácia je plánovaná na leto budúceho roka.povedal pri slávnostnom prípitku pod vianočnou glajchoudodal, ktorý stojí za návrhom projektu Eurovea 2, si spomenul na niektoré odmietavé reakcie pri prvej prezentácii mrakodrapu:, hlavného dodávateľa stavby, sa podelil o špecifiká a vychytávky tohto výnimočného projektu. Spomenul si na betonáž základovej dosky mrakodrapu, ktorá sa začala v piatok ráno a skončila sa v nedeľu poobede a na to ako o jednej v noci vykúpil snáď všetku kávu z neďalekého fastfoodu.podelil sa o svoje emócie.pridal sa, zodpovednej za technický dozor.Vytiahnutie stavby z úrovne terénu po vrchol trvalo 24 mesiacov. Po dokončení podzemnej časti a podnože s 15-metrovými nosnými stĺpmi v tvare V začali pribúdať štandardné poschodia tempom v priemere jedno každých 11 dní. Stavebné práce na celom pokračovaní komplexu Eurovea sa však začali už koncom roka 2019, začiatkom nasledujúceho roka sa začalo zakladanie stavby.V máji 2020 bol vztýčený prvý zo 14 žeriavov, pričom hlavný žeriav pre mrakodrap postupne rástol s pribúdajúcimi poschodiami a koncom októbra tohto roka dosiahol úplnú výšku až 200,5 metra. Konštrukciu budovy ohraničujú masívna základová doska s hrúbkou až tri metre, ktorej betónovanie v septembri 2020 zabralo plné tri dni a noci, a jeden meter hrubá doska najvyššieho bytového 45. poschodia vybetónovaná v októbri 2022. Nad ňou bolo zhotovené ešte technické 46. poschodie.Prvý slovenský mrakodrap prinesie štyri stovky rezidencií s praktickými dispozíciami s vysokými stropmi a kvalitným štandardom vybavenia. Každá rezidencia má terasu s neopakovateľným výhľadom na rôzne časti Bratislavy. Rezidenti budú mať k dispozícii vstupnú lobby s recepciou a vďaka prechodu do nákupného centra suchou nohou si dokážu všetko potrebné nakúpiť a vybaviť doslova na skok z domu. Predaných je takmer 90 percent bytov, zostávajúce sa dostanú do ponuky s dokončením výstavby.Okrem mrakodrapu tvoria projekt EUROVEA 2 rozšírenie nákupného centra EUROVEA, rezidencie RIVERSIDE, administratívne budovy PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y a podzemné garáže. Súčasťou výstavby v rámci mestskej štvrte EUROVEA CITY pri Dunaji je aj predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova s prípravou na električkovú trať a ďalšie nové verejné priestory, ihriská i športoviská. Južné námestie pred mrakodrapom s výhľadom priamo na Dunaj oživí nové vizuálne dielo Octahedral Body od Viktora Freša, ktoré vybrala odborná porota spomedzi 25 návrhov českých a slovenských umelcov vo verejnej súťaži. EUROVEA CITY sa tak stáva srdcom moderného centra Bratislavy.Zaujímavosti o prvom slovenskom mrakodrape sa dočítate tu: https://euroveacity.sk/novinky/eurovea_tower_prekona_slovenske_rekordy - Rozšírenie nákupného centra – 25 000 m2 obchodnej plochy (spolu s existujúcim centrom 85 000 m2)- Eurovea Tower – 47 nadzemných podlaží, výška 168 metrov, 400 rezidencií- Eurovea Riverside – 8 nadzemných podlaží, 97 rezidencií- Pribinova X – 18 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy- Pribinova Y – 22 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy- Podzemné garáže – 1 400 stojísk- Predĺženie dunajskej promenády – nábrežný park 25 000 m2, nové športoviská a detské ihriská- Mestský bulvár Pribinova – s novým námestím pred Eurovea Tower a novou alejou stromovDokončenie – 2023