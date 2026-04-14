< sekcia Slovensko
NAKA ani ÚŠP sa neobnovia, parlament odmietol návrh
SaS v parlamente neuspela ani s novelou Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorou chcela riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) či Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa neobnovia. Neobmedzia sa ani oprávnenia generálneho prokurátora podľa paragrafu 363. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v utorkovom ohlasovaní odmietli návrh z dielne opozičnej SaS, tzv. lex proti mafii.
„Cieľom predloženého návrhu zákona bolo upraviť kľúčové inštitúty trestného práva a zákona o prokuratúre, ktoré majú zabezpečiť spravodlivé, objektívne a nestranné vyšetrovanie trestných činov, predovšetkým korupcie, a čo najmenšie zasahovanie do nezávislosti súdnej moci v týchto otázkach,“ ozrejmila skupina poslancov za SaS, ktorá návrh predložila.
SaS v parlamente neuspela ani s novelou Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorou chcela riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže. „Návrh reagoval na vážny spoločenský problém, ktorý vznikol predovšetkým po novelizácii Trestného zákona účinnej od 6. augusta 2024, keď sa hranica škody pre kvalifikáciu krádeže ako trestného činu zvýšila z presahujúcej 266 eur na 700 eur a zároveň bol vypustený trestný čin opakovanej krádeže,“ ozrejmila. Úpravou chcela presadiť návrat k tzv. horalkovému paragrafu, ktorý postihoval opakované drobné krádeže, a zároveň zaviesť nový trest prevýchovy.
