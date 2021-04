NAKA naďalej zasahuje v akcii Nobel, pri ktorej zadržala jednu osobu

Košice 13. apríla (TASR) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) realizuje v Košiciach a na ďalších miestach Košického kraja už druhý deň policajnú akciu s krycím názvom Nobel. TASR to v utorok potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka s tým, že akcia si vyžiadala spoluprácu aj ďalších policajných zložiek.



"Ide o prípad trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, kde bolo potrebné prizvať tiež kontrolné chemické laboratórium. Na všetkých miestach policajti zasahujú s maximálnou odbornosťou a opatrnosťou, aby nedošlo k ohrozeniu žiadnej osoby," uviedol hovorca.



Polícia zadržala jedného podozrivého. Vzhľadom na to, že procesné úkony zatiaľ neboli ukončené, v tomto štádiu konania podľa Slivku nie je možné poskytnúť viac informácií.