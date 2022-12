NAKA navrhla obžalovať konkurzného právnika Zoroslava K.

Bratislava 20. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhol obžalovať konkurzného právnika Zoroslava K. TASR informáciu potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Karolína Barinková. Upozornil na to portál Aktuality.sk.



"Vyšetrovateľ NAKA ukončil trestné konanie voči obvineným R. M., Z. K. a T. K. s návrhom na podanie obžaloby," priblížila.



Obvinení sú stíhaní za 11 skutkov týkajúcich sa rôznych súdnych konaní. A to konkrétne pre prečin podplácania a zločin zasahovania do nezávislosti súdu.



Zoroslava K. zadržali spolu s bývalým predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom L. a bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR Jarmilou U. v októbri 2020 v rámci akcie Víchrica.