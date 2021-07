Bratislava 2. júla (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila 14 osôb z podvodov s daňovými vratkami. Škoda presahuje 18 miliónov eur. Medzi obvinenými sú aj bývalí čelní predstavitelia Finančnej správy (FS) SR či zamestnanci daňového úradu na rôznych stupňoch riadenia. Skupina mala pôsobiť na západnom Slovensku. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie viacerých osôb. Počet obvinených ani výška zistenej škody s najväčšou pravdepodobnosťou nie je konečná," povedal Slivka.



"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vyhovel podnetu vyšetrovateľa a podal dnes v ranných hodinách návrh na väzbu piatich osôb," spresnila pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Doplnila, že v rámci realizovaných úkonov NAKA boli vykonané aj prehliadky nebytových priestorov. Doplnila, že obvinenia voči 14 osobám boli vznesené za trestný čin daňového podvodu, zneužívania právomoci verejného činiteľa, prijímania úplatku i založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.



Obvinenia padli po policajnej akcii Daniari, do ktorej sa od 30. júna do piatka zapojilo viac ako 50 policajtov. "Počas akcie sme vykonali viaceré prehliadky rôznych priestorov a zadržali 14 osôb, ktoré už vyšetrovateľ obvinil z daňovej trestnej činnosti a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny," spresnil Slivka.



Dodal, že ide o bývalých čelných predstaviteľov finančnej správy, zamestnancov daňového úradu na rôznych stupňov riadenia, ktorí mali zneužívať svoju právomoc a prijímať úplatky za zabezpečenie vyplatenia nadmerného odpočtu vrátane štatutárnych orgánov podnikateľských subjektov a ďalších osôb, ktoré celú činnosť zločineckej skupiny mali koordinovať.



"Členovia zločineckej skupiny mali vzájomne a koordinovaným konaním zabezpečiť, že si konkrétne spriaznené daňové subjekty neoprávnene uplatnili nárok na vrátanie DPH. Následne mali zabezpečiť priebeh daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania tak, aby napriek neoprávnenosti žiadaných nadmerných odpočtov došlo k ich vyplateniu," priblížil Slivka. Jednotlivým členom zločineckej skupiny a zamestnancom daňového úradu mali za to poskytovať úplatky.



Finančná správa už skôr informovala, že v tomto prípade ide o spoločnú akciu FS, Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. "Vzhľadom na to, že ide o prípad, ktorý vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, nie je možné k nemu uvádzať podrobnosti," uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.