NAKA obvinila osobu, ktorá sa mala vyhrážať ministrovi a poslancom

Bratislava 18. mája (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil z nebezpečného vyhrážania jednu osobu, ktorá mala poslať výhražnú správu ministrovi vnútra a ďalším dvom poslancom cez sociálnu sieť. O návrhu na jeho vzatie do väzby rozhodne súd. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Na obvineného sme spracovali podnet na jeho vzatie do väzby. Dozor vykonávajúci prokurátor sa s podnetom stotožnil a o jeho návrhu bude rozhodovať príslušný súd," vysvetlila hovorkyňa. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov až do troch rokov.



Polícia deklarovala, že nenávistnými príspevkami a príspevkami schvaľujúcimi trestnú činnosť sa naďalej zaoberá. Môže v nich ísť o trestný čin schvaľovania trestného činu, nebezpečného vyhrážania, ale aj ďalšie trestné činy. Podozrivé príspevky analyzujú špecializované operatívne oddelenia Policajného zboru a podľa povahy ich odovzdávajú policajným útvarom, ktoré vedú vyšetrovanie.