SÚHRN: NAKA obvinila viaceré osoby vrátane šéfov SIS a NBÚ

Na snímke zľava prezident Policajného zboru Štefan Hamran, prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš a riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Danko počas tlačovej konferencie na tému – Rozuzlenie 17. augusta 2023 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 17. augusta (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Obvinení sú aj šéfovia Slovenskej informačnej služby (SIS) a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala o zvolanie bezpečnostnej rady. Premiér Ľudovít Ódor ju zvolal na piatok ráno. TASR prináša prehľad udalostí dňa súvisiacich s akciou NAKA.- Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.- Medzi obvinenými sú podnikateľ Peter K., bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P., príslušník SIS Michal A., bývalý príslušník NAKA Ján K. a bývalý príslušník SIS Martin C., ktorého aj zadržali. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.- Na spoločné konanie bola vec spojená s ďalším prípadom, v ktorom sa vyšetruje zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty. Obvineniu čelí okrem bývalého príslušníka SIS Vladimíra P. aj príslušník Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman K. Podozriví sú z účelového zbavenia sa nepohodlných príslušníkov NBÚ, účelových postavení mimo služby a vytvorenia vopred dohodnutej nepravdivej správy SIS.- V piatok 18. augusta sa zíde Bezpečnostná rada SR, na zasadnutí sa zúčastní aj prezidentka Zuzana Čaputová.- Riaditeľ SIS Michal Aláč sa o svojom obvinení dozvedel z médií. Prerušil preto svoju plánovanú zahraničnú služobnú cestu a vracia sa späť na Slovensko. Zúčastní sa na piatkových procesných úkonoch.- Medzi obvinenými je aj brat šéfa poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského, bývalý šéf SIS Vladimír P. Poslanec potvrdil, že jeho brat je služobne v zahraničí a čo najskôr sa vráti. Chce byť plne súčinný.- Obvinený je aj riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný. O obvinení sa dozvedel z médií, je na plánovanej dovolenke v jednej z krajín Európskej únie.- Zásahy NAKA vyvolalo množstvo politických reakcií. Opozičný Smer-SD hovorí o policajnom prevrate, snahe o likvidáciu opozície. Inicioval mimoriadne rokovanie Národnej rady SR. Žiada odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana. Od prezidentky chce vysvetlenie, aké opatrenie prijala na zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov.- Predseda Národnej rady SR Boris Kollár oznámil, že sa schôdza uskutoční v pondelok 21. augusta. V súvislosti s dianím hovorí o zneužívaní práva určitou skupinou v bezpečnostných zložkách, ktorá odstaví každého, kto sa jej postaví do cesty. V reakcii na obvinenie dvoch osôb z účelového vypracovania správy SIS uviedol, že bola podľa neho vypracovaná zákone.- Podľa Progresívneho Slovenska neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdzoval paranoidné konšpirácie predsedu Smeru-SD Roberta Fica o sprisahaní proti opozícii.- Hlas-SD považuje zatýkanie najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek šesť týždňov pred parlamentnými voľbami za neprípustné ovplyvňovanie rozhodnutia voličov. Zdôraznil potrebu silného štátu, ktorý zabezpečí transparentnú civilnú kontrolu nad ozbrojenými zložkami.- KDH je znepokojené situáciou v bezpečnostných zložkách. Očakáva vysvetlenie.- Za ľudí vyzvala strany Smer-SD, Hlas-SD i ďalšie strany, aby nezneužívali zásahy polície na svoju politickú kampaň a nechali orgány činné v trestnom konaní riadne pracovať.- Expremiér a šéf Demokratov Eduard Heger odkázal Smeru-SD, že výkon spravodlivosti nie je žiadny prevrat.- Zoskupenie strán okolo Maďarského fóra zdôraznilo, že zásah policajných zložiek si v demokratickom štáte vyžaduje prísny dohľad a komunikáciu s verejnosťou.- SaS považuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu v súvislosti so zásahom NAKA a akciou Rozuzlenie za snahu spolitizovať OČTK. Ocenila zvolanie bezpečnostnej rady a prácu polície.