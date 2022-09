NAKA od rána zasahuje v policajnej akcii s krycím názvom Vata 2

Bratislava 29. septembra (TASR) - Od štvrtkových skorých ranných hodín na území Slovenska vykonáva Národná kriminálna agentúra (NAKA) procesné a zaisťovacie úkony v policajnej akcii s krycím názvom Vata 2. TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Ako prvý na to upozornil portál Startitup.sk. Podľa portálu má zásah súvisieť so štátnymi zákazkami.



"Bližšie informácie poskytneme neskôr," ozrejmil Slivka.