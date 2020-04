NAKA stále vyšetruje nákupy Správy štátnych hmotných rezerv

Bratislava 2. apríla (TASR) – Národná kriminálna agentúra v súvislosti s medializovanými informáciami o nákupoch Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave naďalej pokračuje v "ex offo" trestnom konaní. TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Vzhľadom na to, že v súčasnom štádiu sa vykonávajú procesné úkony pre náležité objasnenie skutkového stavu, bližšie informácie o prebiehajúcom konaní nie je možné v tejto chvíli poskytnúť," dodala hovorkyňa, pričom potvrdila stanovisko polície z 23. marca.



Predseda vlády SR Igor Matovič 22. marca po kontrole na SŠHR poznamenal, že predseda SŠHR SR Kajetán Kičura nemá dôveru vlády. Následne 24. marca vláda na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka Kičuru z funkcie predsedu SŠHR odvolala. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Matovič poukázal na to, že Kičura uzavrel napríklad dve zmluvy spolu za 35 miliónov eur s firmou, ktorá mala dovtedy obrat 74 000 eur. Matoviča zaujímalo, akým spôsobom boli vybrané oslovené firmy, keďže predtým napríklad táto firma v podobnej oblasti nepôsobila.



Nazdáva sa, že im správa úmyselne zatajila dve zápisnice. Po ich preštudovaní konštatoval, že komisia uchádzača o objednávku neodporučila ako vhodného, napriek tomu Kičura zmluvy podpísal. Zdôraznil tiež, že SŠHR zabezpečila nákup testov, na ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR nedalo objednávku a ktoré nepotrebuje.



Kičura odmietol obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ale aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn. Zároveň potvrdil, že niekoľko hodín vypovedal v tejto súvislosti na NAKA.