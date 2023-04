NAKA pri akcii Rota zaistila desiatky zbraní, výbušniny i strelivo

Špania Dolina 12. apríla (TASR) – Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri akcii s krycím názvom Rota v obci Špania Dolina v okrese Banská Bystrica zaistili v pondelok (10. 4.) desiatky strelných zbraní, výbušniny i strelivo. Z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami obvinili jednu osobu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Karolína Barinková.



NAKA počas akcie zaistila desiatky kusov rôznych typov strelných zbraní, viac ako 500 kusov streliva, výbušnín či výbušných hromadne účinných zbraní. "Rovnako sme zaistili protitankovú zbraň, protitankový granát, delostreleckú mínu kalibru 60 milimetrov, takmer 300 kusov streliva, množstvo strelného prachu, hlaveň a puzdro záveru mauserového typu, protitankovú mínu," priblížila Barinková.



Príslušníci NAKA prehľadávali byt, vozidlo i garáž, pri akcii zadržali jednu osobu. Po vykonaní procesných úkonov bola osoba obvinená z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, vyšetrovateľ v utorok (11. 4.) spracoval podnet na jej vzatie do väzby.



"Zaistené zbrane, súčiastky zbraní a výbušniny budú skúmať znalci z Kriminalisticko-expertízneho ústavu PZ v Banskej Bystrici," uviedla Barinková. Ako dodala, po expertíze zbraní môže dôjsť k rozšíreniu trestného stíhania či zmene právnej kvalifikácia konania obvineného.