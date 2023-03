NAKA sa zúčastnila protidrogovej akcie Aréna v štyroch krajinách

Bratislava 17. marca (TASR) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa zúčastnila medzinárodnej protidrogovej akcie Aréna. Jej výsledkom je 16 zadržaných osôb a viac ako dva milióny eur zaistených v hotovosti. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. Medzinárodná drogová organizovaná skupina pôsobila viac ako dva roky na území Slovenska, Čiech, Poľska a Rumunska.



Členovia tejto organizovanej skupiny zadovažovali prekurzory na výrobu metamfetamínu, a to z dvoch liekov z legálnej farmaceutickej továrne v Rumunsku. Následne lieky v Poľsku prebaľovali a distribuovali záujemcom v Poľsku, Čechách i na Slovensku, kde z nich vyrábali metamfetamín. Zadokumentovaných bolo doposiaľ 97 takýchto transportov, pričom z množstva tabliet by bolo podľa znalcov možné vyrobiť viac ako 4,7 tony metamfetamínu.



"Prekurzory boli obsiahnuté v dvoch liekoch. Jeden z nich bol registrovaný len v Rumunsku a nemal povolenie na vývoz. Na druhý liek továreň nemala ani povolenie na výrobu a už vôbec nie na umiestnenie na trh. A to ako v Rumunsku, tak ani v žiadnej inej krajine," priblížil Slivka.



Na Slovensku boli v rámci akcie zadržané štyri osoby. Vyšetrovateľ ich obvinil z obzvlášť závažnej drogovej trestnej činnosti. Tri z nich budú stíhané väzobne, jedna na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne na doživotie. NAKA zároveň počas viacerých prehliadok zaistila 78 vecných stôp a viac ako 1,1 milióna eur.



V Čechách v rámci akcie zadržali dve osoby, obvinené boli celkovo štyri. Zaistená bola tiež hotovosť, ale i strieborné a zlaté investičné mince. V rukách polície skončili aj peniaze na bankových účtoch vo viacerých menách.



V Poľsku zadržali a obvinili osem osôb. Zaistili viac ako 3,3 milióna tabliet s obsahom efedrínu a pseudoefedrínu v približnej hodnote 840.000 eur, rovnako tak finančnú hotovosť vo viacerých menách.



Rumunská polícia zadržala a väzobne stíha dve osoby. Zaistila tiež približne tri tony prekurzorov I. kategórie, niekoľko vyrobených šarží liekov a približne 600.000 eur v hotovosti.



"Továreň, kde boli lieky vyrábané, je už zatvorená," doplnil Slivka.