NAKA: V rámci akcie Barón sú obvinení aj funkcionári SPF

Bratislava 20. marca (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala v pondelok v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Policajná akcia s krycím názvom Barón súvisela s reštitučným konaním Slovenského pozemkového fondu (SPF). Jej výsledkom je päť zadržaných, ktorí už čelia obvineniu. Je medzi nimi aj niekoľko funkcionárov SPF. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.



"Ide o prípad obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, spáchaného závažnejším spôsobom konania, konkrétne organizovanou skupinou, so škodou veľkého rozsahu," skonštatoval Szeiff.



Organizovaná skupina mala pôsobiť na území Bratislavského a Trnavského kraja. V rámci uspokojovania istého reštitučného nároku sa malo pri vydaní náhradných pozemkov cielene postupovať v rozpore so zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia majetku štátu. S vedomím, že priznaný reštitučný nárok predstavoval nižší spoluvlastnícky podiel, došlo k prevedeniu majetku Slovenskej republiky v správe SPF na oprávnenú osobu.



Slovenský pozemkový fond však uzavrel zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k systematicky vopred vybraným pozemkom. Tie boli v súkromnom záujme tretích osôb. Na základe zmlúv bol zostatok reštitučného nároku neoprávnene zvýšený o hodnotu pozemkov viac ako 2,2 milióna eur.



Na páchaní skutku sa mali podieľať aj ďalší dvaja účastníci organizovanej skupiny. A to právny zástupca reštituenta spolu s bývalým zamestnancom SPF, ktorého vyšetrovateľ obvinil tiež z obzvlášť závažného zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Bývalému zamestnancovi fondu vzniesol vyšetrovateľ obvinenie v súvislosti s následným odpredajom sporných reštituovaných pozemkov.



Bližšie informácie zatiaľ polícia neposkytuje. "Naďalej prebiehajú vyšetrovacie úkony," doplnil Szeiff.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že o prípade bližšie informácie nemá. "V prípade potreby však poskytneme plnú súčinnosť," uviedol odbor komunikácie rezortu. TASR oslovila aj SPF, ten zatiaľ nereagoval.