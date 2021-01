NAKA v rámci akcie Plevel 2 zadržala dve sudkyne

Bratislava 20. januára (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu predpoludním zadržala na pracovisku Krajského súdu (KS) v Žiline sudkyňu Evu K. a v mieste bydliska emeritnú sudkyňu toho istého súdu Máriu U. Obvinené sú z korupcie. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.



"Obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej podľa zákona," spresnil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Obvinené mali podľa polície od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na KS v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb. "Momentálne so zadržanými obvinenými prebiehajú potrebné procesné úkony," dodal s tým, že ďalšie informácie nie je možné zverejniť.



"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) odstúpil informáciu na príslušnú zložku polície, ktorá sa vecou bude ďalej zaoberať," uviedla pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.



Evu K. a bývalého krajského sudcu Pavla P., žilinského okresného sudcu Daniela B., Luboša M. a Juraja F. zadržali príslušníci NAKA 14. septembra 2020 v rámci akcie Plevel, ktorá súvisela s korupčnou trestnou činnosťou. Eva K. bola po zasadnutí pléna Ústavného súdu SR prepustená bez obvinenia na slobodu. Exsudca Pavol P. a ďalší obvinený Juraj F. sú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom 11. novembra Najvyšší súd (NS) SR. V rámci septembrovej akcie polícia zadržala 11 osôb.