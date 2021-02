Bratislava 11. februára (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje zmluvy o poskytovaní právnych služieb, v ktorých sa dohodla podielová odmena za viac ako 1,6 milióna eur. Vyplatiť ju mal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) advokátke v spore s Philotale Investments LTD. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zbor Michal Slivka.



"Priebežne sú vykonávané úkony a opatrenia smerujúce k náležitému zisteniu skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom pre rozhodnutie," povedal Slivka. Dodal, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti vhodné informovať o stave konania.



K vyplateniu odmeny malo dôjsť za bývalého vedenia ministerstva životného prostredia. Odmenu mala dostať advokátka E. S., ktorá SVP poskytovala právne služby v spore s Philotale Investments LTD proti štátnym podnikom SVP a Vodohospodárska výstavba. Spor sa mal týkať zaplatenia náhrady škody 32 miliónov eur. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) sa preto minulý rok obrátil na NAKA.