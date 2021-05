NAKA zadržala 8 osôb pre korupčnú trestnú činnosť, súvisieť má so SPF

Bratislava 19. mája (TASR) - Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali v stredu osem osôb pre korupčnú trestnú činnosť súvisiacu so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Pre TASR to potvrdil Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.



"Ide o policajné akcie s krycími názvami Latifundista a Feudál. Bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť," dodal Slivka.



Podľa televízie Markíza by medzi zadržanými mal byť aj finančník Martin K.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa hovorcu Daniela Hrežíka zatiaľ nemá bližšie informácie a ani mená osôb, ktorých sa predmetná záležitosť dotýka. SPF ako inštitúcia podľa neho koná samostatne, dianie na SPF však agrorezort rozhodne zaujíma.



"Orgány činné v trestnom konaní majú našu podporu a plnú dôveru v to, že očistia túto krajinu od nekalých praktík a korupcie, voči ktorej má vedenie MPRV SR nulovú toleranciu," podčiarkol hovorca agrorezortu.



"Veríme preto, že činnosť NAKA je opodstatnená a ministerstvo, ako aj verejnosť sa dozvedia bližšie informácie hneď, ako to bude možné," dodal Hrežík.