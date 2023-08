NAKA zadržala bývalého policajného prezidenta T. Gašpara

Bratislava 11. augusta (TASR) - Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali v piatok bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Na sociálnej sieti o tom informoval jeho syn Pavol Gašpar aj líder Smeru-SD Robert Fico. Upozornil na to aj portál Aktuality.sk, ktorému to potvrdili dva nezávislé zdroje.



Fico označil zadržanie Gašpara za prejav zúfalstva a "chrapúnstva" NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). "Na takýto útok proti najsilnejšej opozičnej politickej strane šesť týždňov pred voľbami neexistuje žiadny iný dôvod, len poškodenie Smeru-SD a pomsta Tiborovi Gašparovi za jeho usilovné odkrývanie špinavostí NAKA a ÚŠP," napísal Fico na sociálnej sieti. Považuje to za "hrubý nedemokratický zásah" do priebehu volieb. Gašpar je na deviatom mieste kandidátnej listiny Smeru-SD do parlamentných volieb.