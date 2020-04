NAKA zadržala Lehela H. hneď po prepustení z väzby

Bratislava 9. apríla (TASR) – Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali Lehela H., známeho ako „hrobára“ skupiny sátorovcov, tesne po tom, ako bol prepustený z vyšetrovacej väzby v Leopoldove. Lehala H. NAKA obvinila zo zločinu založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny, ako aj z viacerých vrážd. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



„Po vykonaní neodkladných procesných úkonov bude vyšetrovateľom Policajného zboru spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ uvádza polícia.







Portál parameter.sk uvádza, že vo štvrtok Lehela H. oslobodil Okresný súd v Trnave spod obžaloby, podľa ktorej mal spolu so synom napadnúť svoju manželku a hodiť ju do klietky k levici. Lehel H. bol vo štvrtok oslobodený pre procesné chyby pri výsluchu poškodenej. Celý proces padol podľa názoru obhajcu Petra Schmidla preto, lebo od počiatku orgány činné v trestnom konaní urobili viacero procesných chýb. "Takmer pri každom procesnom dôkaze bolo viacero pochybení a aj súd v odôvodnení oslobodzujúceho rozhodnutia skonštatoval, že v podstate nenašiel ani jeden jediný použiteľný priamy dôkaz," uviedol pre TASR Schmidl.



Lehel H. bol podľa portálu Aktuality.sk „hrobárom“ skupiny sátorovcov, pretože sa podieľal na vraždách gangu, ktorý svoje obete zakopával v areáli bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede. V minulosti sa mal priznať aj k vražde bývalého bosa gangu Lajosa Sátora.