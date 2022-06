NAKA zadržala v rámci akcie Kolega falošných príslušníkov NAKA

Bratislava 7. júna (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v rámci policajnej akcie Kolega ešte 31. mája falošných príslušníkov NAKA. Tri osoby sú podozrivé z obzvlášť závažného zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Podľa doterajších informácií mal obvinený P. P. spoločne s obvineným I. Z. od júna do septembra 2020 podvodným konaním postupne vylákať od poškodeného V. Š. finančné prostriedky v celkovej výške 198.000 eur. "Pred poškodeným a jeho manželkou mali vystupovať ako príslušníci NAKA, pričom obvinený P. P. mal prisľúbiť poškodenému za finančnú odplatu vybavenie prepustenia jeho syna z výkonu väzby, do ktorej bol vzatý pre násilnú a drogovú trestnú činnosť," približuje polícia.







Rovnako mal prisľúbiť, že pomôžu vybaviť, aby polícia zastavila údajné preverovanie drogovej trestnej činnosti jeho druhého syna. Polícia zdôrazňuje, že ani jeden z obvinených nie je a ani nikdy nebol príslušníkom Policajného zboru (PZ). Taktiež žiadny z nich nemal vplyv na vybavenie alebo rozhodnutie v uvedených veciach.



Vyšetrovateľom PZ bol spracovaný podnet na vzatie obvinených do vyšetrovacej väzby, ktorý dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava V akceptoval. Po podaní návrhu na Okresný súd Bratislava V bolo sudcom pre prípravné konanie rozhodnuté o vzatí dvoch obvinených do vyšetrovacej väzby. Jedna zadržaná podozrivá osoba bola prepustená na slobodu.