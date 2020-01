AKCIA ŠPORITEĽŇA: NAKA zatkla riaditeľa štátnej nemocnice v Poprade

Bratislava 28. januára (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje v popradskej nemocnici a na ďalších miestach na Slovensku. Zásahy majú súvisieť s korupčnou trestnou činnosťou. NAKA zadržala 18 osôb. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



NAKA taktiež zasahuje aj na viacerých miestach západného Slovenska. Polícia uvádza, že ide o akciu „Šporiteľňa“ v súvislosti s korupciou a majetkovou trestnou činnosťou.







"Aktuálne vykonávame domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov za účelom zaistenia vecí dôležitých pre trestné konanie," priblížila polícia.



So zadržanými osobami podľa polície vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony. "Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia dovolí," poznamenala polícia.



V súvislosti so zásahom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR, uviedol, že NAKA zatkla riaditeľa štátnej nemocnice v Poprade. "Ak tento pán bol obvinený a spáchal pravdepodobne nejakú majetkovú trestnú činnosť, tak nič iné predstavitelia NAKA nemohli spraviť," povedal. Plne tiež rešpektuje orgány činné v trestnom konaní. Premiér podotkol, že nemá detaily, o aký typ trestnej činnosti išlo, ale asi úplne nesúvisela s chodom samotnej nemocnice. "Pravdepodobne bol zapletený aj do iných aktivít mimo samotnej nemocnice, ale platí, že nedržím nad nikým ochrannú ruku," poznamenal Pellegrini. Dodal, že ak si zaslúži byť tento človek zatknutý a vo väzbe, tak nech sa zodpovedá za svoje činy.