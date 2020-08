NAKA zastavila trestné stíhanie pre status Blahu s červenou hviezdou

Bratislava 10. augusta (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zastavil trestné stíhanie v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý sa na sociálnej sieti chválil fotografiou s červenou hviezdou s kosákom a kladivom. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.



„Trestné stíhanie vedené v súvislosti so zverejneným statusom, bolo dňa 30. 3. 2020 zastavené podľa § 215 ods.1, písm. b) Trestného poriadku, vzhľadom k tomu, že skutok nie je trestným činom,“ uviedol pre TASR Slivka.



Na trestné stíhanie v súvislosti s fotkou upozornil ešte koncom januára poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS). Ten podával vo veci aj trestné oznámenie. Polícia už vtedy však avizovala, že vo veci nebol zatiaľ nikto obvinený.



Blaha sa mal v decembri minulého roka chváliť na sociálnej sieti fotkou, na ktorej drží so vztýčenou päsťou vedľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica červenú päťcípu hviezdu s kosákom a kladivom v strede. Hviezda mala byť narodeninový darček od Fica. Blaha sa v reakcii na začatie stíhania bránil tým, že podľa rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva nemožno označovať komunistické symboly automaticky za extrémistické vzhľadom na to, že majú tieto symboly viac interpretácií.



Podľa uznesenia vyšetrovateľa, ktorého časť na sociálnej sieti zverejnil v januári Dostál, sa začalo trestné stíhanie pre zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavovania sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.