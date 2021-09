ŠTÚDIA: Náklady na plasty sú vyššie ako ceny novovyrobených

Bratislava 8. septembra (TASR) - Skutočné náklady na plasty sú najmenej desaťkrát vyššie ako trhové ceny novovyrobených. Vyplýva to zo štúdie pre Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Organizácia volá po globálnej dohode o plastovom odpade. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová z WWF Slovakia.



Celospoločenské náklady na plasty vyrobené v roku 2019 odhadli analytici na 3,7 bilióna dolárov. Autori štúdie pritom upozorňujú, že ide o konzervatívny výpočet a pri nečinnosti môžu náklady rásť. "Ak sa neudejú zásadné zmeny v spôsobe, akým produkujeme plasty a ako nakladáme s plastovým odpadom, do roku 2040 dôjde k zdvojnásobeniu výroby," uvádza WWF.



V prípade plastov vyrobených v roku 2040 tak štúdia odhaduje nárast nákladov na riešenie negatívnych dôsledkov na dvojnásobok, teda na 7,1 bilióna dolárov. WWF poukazuje, že je to suma vyššia ako spoločný hrubý domáci produkt Nemecka, Kanady a Austrálie v roku 2019.



WWW preto hovorí o potrebe zmluvy OSN o plastovom znečistení, ktorá spojí vlády, výrobcov a spotrebiteľov pri dosahovaní cieľov na znižovanie, zber a recykláciu plastov. Taktiež aj o podpore udržateľných alternatív, aby sa do roku 2030 zastavilo znečisťovanie životného prostredia plastovým odpadom. Cieľom globálnej dohody by podľa WWF malo byť zastavenie znečisťovania morí a oceánov plastovým odpadom do roku 2030.