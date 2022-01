Štát preplatí náklady na prevoz zomretých na covid do miesta bydliska

Bratislava 26. januára (TASR) - Náklady na prevoz niektorých zomretých na COVID-19 späť do miesta bydliska preplatí pozostalým štát. Vyplýva to z návrhu, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.



"Nárok na refundáciu predmetných nákladov vzniká, ak bol pacient prevezený do nemocnice vzdialenej minimálne 100 kilometrov od miesta bydliska, pričom maximálna výška refundovaných nákladov na prevoz jednej osoby je 1000 eur," uvádza sa v dokumente. O forme podávania žiadostí o refundáciu nákladov by malo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR informovať v najbližšom období.



Rezort zdravotníctva priblížil, že vzhľadom na naplnenie kapacít nemocníc počas druhej a tretej vlny pandémie bolo potrebné prevážať pacientov do nemocníc, ktoré mali voľné kapacity. Pozostalým tak vznikli dodatočné náklady spojené s prevozom zomretého človeka z nemocnice späť do miesta bydliska.



Schválenie návrhu víta občianske združenie (OZ) Skutočné obete, podľa ktorého by náklady na prevoz zosnulých obetí ochorenia COVID-19 nemali hradiť pozostalí. "S touto skúsenosťou sa potýkali a potýkajú mnohí pozostalí, ktorých rodinných príslušníkov prevážali za dramatických okolností nezriedka cez celé Slovensko. Náklady na následný prevoz zo vzdialenej nemocnice späť do miesta bydliska ostávali na ich pleciach, pričom išlo mnohokrát o vysokú položku a popri pohrebe to pre nich predstavovalo ďalšiu výraznú finančnú záťaž rodinného rozpočtu," uviedla Lenka Straková zo združenia.