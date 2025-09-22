< sekcia Slovensko
Náklady na zdravotnú starostlivosť Slovákov v zahraničí vlani stúpli
Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v týchto krajinách v roku 2024 dosiahli 63,6 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť slovenských poistencov v Európskej únii (EÚ) v roku 2024 dosiahli 74 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 19 percent. Počet poistencov, ktorí využili zdravotnú starostlivosť v zahraničí, zostal relatívne stabilný, no výrazne narástli priemerné jednotkové náklady na jedného poistenca - o viac ako 22 percent. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v týchto krajinách v roku 2024 dosiahli 63,6 milióna eur. V priebehu rokov 2017 až 2024 slovenskí poistenci najviac čerpali zdravotnú starostlivosť v Rakúsku, kde počet prípadov dosahoval ročne okolo 146.000 až 166.000. Na druhom mieste je Česká republika s približne 63.000 - 70.000 prípadmi ročne. Trend rastu je viditeľný aj v Nemecku, kde počet poistencov stúpol zo zhruba 21.000 v roku 2017 na viac než 40.000 v roku 2024. Nasleduje Maďarsko (do 20.000 prípadov ročne) a Poľsko (od asi 1400 do 2400 prípadov).
Najväčšiu časť poistencov Slovenskej republiky s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v EÚ tvorili v roku 2024 poistenci čerpajúci potrebnú zdravotnú starostlivosť počas dočasného pobytu v zahraničí, keď pacient ochorie alebo utrpí úraz. Tento typ starostlivosti sa týkal 51,9 percenta poistencov. Na druhom mieste figuruje cezhraničná zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu (43 percent), ktorá sa týka poistencov žijúcich alebo pracujúcich v inom štáte. Plánovaná zdravotná starostlivosť, pri ktorej poistenci Slovenskej republiky vycestovali do inej krajiny s cieľom podstúpiť konkrétny zákrok či liečbu, tvorí len 1,6 percenta všetkých prípadov. Starostlivosť súvisiaca s pracovným úrazom je zanedbateľná.
Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v týchto krajinách v roku 2024 dosiahli 63,6 milióna eur. V priebehu rokov 2017 až 2024 slovenskí poistenci najviac čerpali zdravotnú starostlivosť v Rakúsku, kde počet prípadov dosahoval ročne okolo 146.000 až 166.000. Na druhom mieste je Česká republika s približne 63.000 - 70.000 prípadmi ročne. Trend rastu je viditeľný aj v Nemecku, kde počet poistencov stúpol zo zhruba 21.000 v roku 2017 na viac než 40.000 v roku 2024. Nasleduje Maďarsko (do 20.000 prípadov ročne) a Poľsko (od asi 1400 do 2400 prípadov).
Najväčšiu časť poistencov Slovenskej republiky s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v EÚ tvorili v roku 2024 poistenci čerpajúci potrebnú zdravotnú starostlivosť počas dočasného pobytu v zahraničí, keď pacient ochorie alebo utrpí úraz. Tento typ starostlivosti sa týkal 51,9 percenta poistencov. Na druhom mieste figuruje cezhraničná zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu (43 percent), ktorá sa týka poistencov žijúcich alebo pracujúcich v inom štáte. Plánovaná zdravotná starostlivosť, pri ktorej poistenci Slovenskej republiky vycestovali do inej krajiny s cieľom podstúpiť konkrétny zákrok či liečbu, tvorí len 1,6 percenta všetkých prípadov. Starostlivosť súvisiaca s pracovným úrazom je zanedbateľná.