Nákupy nemocničných postelí pokračujú, zaoberá sa nimi aj Najvyšší súd

Bratislava 17. augusta (TASR) – Počas leta sa realizovalo druhé kolo elektronických aukcií na nákup lôžok pre pacientov. Týkalo sa nemocníc v Trenčíne, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch či Vyšných Hágoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Nákup postelí pred časom napadla spoločnosť Basco SK, prípad je na Najvyššom súde (NS) SR.



"V súčasnosti sa touto vecou zaoberá Najvyšší súd, nakoľko spoločnosť Basco SK podala v apríli 2019 kasačnú sťažnosť voči rozsudku krajského súdu," povedala Eliášová s tým, že kasačná sťažnosť sa nevzťahuje na právo MZ SR dodávať postele do nemocníc. Ako pre TASR doplnila hovorkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Alexandra Važanová, predmetná vec bola NS SR predložená 9. júla. Termín rozhodnutia vo veci zatiaľ nebol vytýčený.



Eliášová krok MZ SR uskutočniť druhé kolo elektronických aukcií na nákup postelí komentovala s tým, že sekundárne aukcie vygenerovali ešte dodatočné zníženie cien, a to aj oproti kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) z jesene 2018. Vysvetlila, že z desiatich kategórií dosiahlo vo ôsmich ministerstvo zdravotníctva takú cenu lôžok, ktorá je nižšia ako priemer troch najnižších cien na Slovensku a v Česku, vrátane súkromných nákupov či tzv. demo verzií postelí.



Spoločnosť Basco SK, ktorá sa zaoberá zariaďovaním nemocníc, najmä zdravotníckym nábytkom a lôžkami pre pacientov, nákup postelí napadla. Firma tvrdila, že najobjemnejšiu kategóriu lôžok vyhrala spoločnosť, ktorá sa v SR nikdy predtým predajom lôžok nezaoberala či nedisponuje skúsenosťami so servisom. Zástupcovia spoločnosti pre TASR v minulosti podotkli, že ich "vylúčenie nebolo pre nesplnenie podmienok špecifikácie, kvality alebo iných kritérií, ale pre údajné nesplnenie referencií".



Sťažnosť spoločnosti, týkajúca sa nákupu lôžok, voči Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ešte v marci tohto roku zamietol bratislavský krajský súd. "Záznam Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly centrálneho obstarávania nemocničných lôžok uznal argumenty MZ SR o transparentnej, ale aj hospodárnej a efektívnej verejnej súťaži," priblížila na jar Eliášová.



Ministerstvo spochybňovanie postupu nákupu postelí odmietlo. Stálo si za tým, že postupovalo maximálne transparentne a v súlade s platnou legislatívou.



Centrálny nákup postelí v rámci kontroly v rezorte zdravotníctva preveril aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Ten preskúmal, ako rezort plní opatrenia, ktoré vyplynuli z predchádzajúcej kontroly. Napokon ešte v decembri minulého roka potvrdil, že centrálnymi nákupmi 7200 nemocničných lôžok sa podarilo ušetriť "nemalé" finančné prostriedky.



Ministerstvo zdravotníctva vysúťažilo dodávateľov nových lôžok pre slovenské nemocnice v júni minulého roka. Proces centrálneho obstarávania, ktorý trval viac ako rok, mal zabezpečiť tisíce nových postelí.



Cieľom rezortu bolo vymeniť touto cestou tretinu všetkých postelí. Nové postele sa mali prerozdeliť medzi akciové, príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátne podniky v pôsobnosti rezortu a organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v pôsobnosti verejného sektora na území SR.