Nedela 31. máj 2026
NÁLEZ MUNÍCIE: Evakuujú miesto na sídlisku Dargovských hrdinov

Evakuácia sídliska v Košiciach. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Policajti prijímajú všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a spolupracujú s ďalšími záchrannými zložkami.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 31. mája (TASR) - Policajti aktuálne zasahujú v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, kde bola oznámená munícia nájdená v lesnom poraste. „Na mieste aktuálne prebieha evakuácia osôb z preventívnych dôvodov,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií mala muníciu nájsť osoba a priniesť ju domov. S predmetom už nikto nemanipuluje.

Na mieste sa nachádzajú evakuačné autobusy Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Obyvatelia dotknutých bytov už svoje byty opustili. „Situáciu máme pod kontrolou. Okolie je zabezpečené a na mieste sa momentálne nachádza policajný pyrotechnik,“ uviedla polícia.

Polícia žiada verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajtov a nevstupovala do zabezpečeného priestoru. „Ďakujeme obyvateľom za spoluprácu a trpezlivosť,“ dodala.
