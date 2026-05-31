< sekcia Slovensko
NÁLEZ MUNÍCIE: Evakuujú miesto na sídlisku Dargovských hrdinov
Policajti prijímajú všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a spolupracujú s ďalšími záchrannými zložkami.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. mája (TASR) - Policajti aktuálne zasahujú v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, kde bola oznámená munícia nájdená v lesnom poraste. „Na mieste aktuálne prebieha evakuácia osôb z preventívnych dôvodov,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa prvotných informácií mala muníciu nájsť osoba a priniesť ju domov. S predmetom už nikto nemanipuluje.
Na mieste sa nachádzajú evakuačné autobusy Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Obyvatelia dotknutých bytov už svoje byty opustili. „Situáciu máme pod kontrolou. Okolie je zabezpečené a na mieste sa momentálne nachádza policajný pyrotechnik,“ uviedla polícia.
Polícia žiada verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajtov a nevstupovala do zabezpečeného priestoru. „Ďakujeme obyvateľom za spoluprácu a trpezlivosť,“ dodala.
Podľa prvotných informácií mala muníciu nájsť osoba a priniesť ju domov. S predmetom už nikto nemanipuluje.
Na mieste sa nachádzajú evakuačné autobusy Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Obyvatelia dotknutých bytov už svoje byty opustili. „Situáciu máme pod kontrolou. Okolie je zabezpečené a na mieste sa momentálne nachádza policajný pyrotechnik,“ uviedla polícia.
Polícia žiada verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajtov a nevstupovala do zabezpečeného priestoru. „Ďakujeme obyvateľom za spoluprácu a trpezlivosť,“ dodala.