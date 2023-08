Namierte si to čím skôr do DATARTu!

Bratislava 16. augusta (OTS) -Začiatok školského roka pomaly, ale isto klope na dvere a s ním aj žiacke povinnosti. Pred nástupom do školy treba už tradične doplniť základnú školskú výbavu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sa stáva už aj elektronika. Notebooky a tablety patria k školským pomôckam, ktoré žiaci takmer denne využívajú pri vzdelávaní. Aj z tohto dôvodu spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky projekt „Digitálny žiak“.hovoríAk si kladiete otázku, ktoré digitálne zariadenie je pre vášho školáka najvhodnejšie, máme pre vás odpoveď.hovorí. Notebook disponuje 15,6 palcovým Full HD displejom aj sympatickými vychytávkami, ako je webkamera s HD rozlíšením. Laptop je vybavený populárnym operačným systémom Windows 11 Home v režime S, v ktorom je pripravená pestrá ponuka praktických programov pre každého študenta. Notebook je univerzálnym prístrojom so všetkou potrebnou výbavou, ktorý žiakom spoľahlivo poslúži pri štúdiu aj pri chvíľach oddychu.Školáci počas letných prázdnin aktívne navštevujú predajne DATART a uplatňujú príspevok získaný v rámci projektu „Digitálny žiak“. DATART zostáva aj naďalej plne zásobený a zákazníci sa nedostatku tovaru nemusia obávať. Široká ponuka notebookov a tabletov čaká na svojich nových majiteľov vo všetkých 21 predajniach DATART . Pri kúpe nového digitálneho zariadenia je súčasťou služieb DATARTu aj uvedenie zariadenia do prevádzky.uzatváraV každej predajni DATART, popredného českého a slovenského predajcu elektroniky, sa môžete spoľahnúť na vysokú úroveň služieb a širokú ponuku elektro zariadení. Príďte si vybrať ten najvhodnejší notebook či tablet pre vaše potreby a študujte o niečo pohodlnejšie a ľahšie s elektrom z DATARTu.Prvotným krokom pre požiadanie príspevku na elektroniku potrebnú k štúdiu je registrácia , ktorú rozhodne neodkladajte. Všetky dôležité informácie o projekte nájdete na www.digitalnyziak.sk