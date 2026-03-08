< sekcia Slovensko
Napadnutie Iránu vytvára podľa premiéra obrovský tlak na krízu
Podľa jeho slov by malo všetkým záležať na tom, aby odvetné akcie Iránu na okolité krajiny neviedli k eskalácii regionálneho konfliktu do celosvetového rozmeru.
Bratislava 8. marca (TASR) - Napadnutie Iránu vytvára obrovský tlak na ďalšiu rozsiahlu krízu spojenú s nelegálnou migráciou. Myslí si to premiér SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý bude žiadať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ďalších zodpovedných členov vlády, aby mobilizovali všetky „vyskúšané metódy“ predchádzania nelegálnej migrácii a vykonali aj potrebné cvičenia na určených hraničných úsekoch. Premiér to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
„Vojenské dobrodružstvá západných krajín v Iraku, Líbyi či v Afganistane, motivované ropou či inými dôvodmi, zanechali za sebou len rozvrátené štátne útvary, chaos a beznádej pre obyvateľov. A tieto patria k hlavným faktorom nelegálnej migrácie,“ uviedol premiér.
Podľa jeho slov by malo všetkým záležať na tom, aby odvetné akcie Iránu na okolité krajiny neviedli k eskalácii regionálneho konfliktu do celosvetového rozmeru. „V každom prípade sa musíme opäť riadne pripraviť na možné vlny nelegálnych migrantov,“ podotkol.
Hlavnou úlohou vlády v týchto mesiacoch je podľa premiéra nedovoliť zatiahnuť Slovensko do žiadneho „vojenského dobrodružstva“ a urobiť všetko nevyhnutné na ochranu pred nelegálnou migráciou a bojovať za národnoštátne záujmy SR pri dodávkach surovín ako je plyn a ropa.
