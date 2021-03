NAPANT má nového riaditeľa P. Bačkora, šéfom SSJ ostáva J. Zuskin

Bratislava 25. marca (TASR) - Novým riaditeľom Správy slovenských jaskýň (SSJ) ostáva Ján Zuskin, ktorý bol doteraz poverený riadením organizácie. Nového šéfa má aj Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), stal sa ním ekológ Peter Bačkor. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojom webe.



Výberové konania na obe pozície sa uskutočnili v utorok 16. marca. Zuskin na verejnom vypočutí skonštatoval, že SSJ by sa mala stať samostatnou organizáciou, tak ako to bolo v minulosti. Bačkor má v pláne obnoviť radu národného parku ako odborný a pomocný orgán pri riadení a manažovaní ochrany prírody. Vo svojej koncepcii si stanovil za cieľ zvýšiť počet manažovaných území v územnej pôsobnosti NAPANT-u. Chce tiež začať konštruktívny dialóg so zainteresovanými subjektmi v prospech ochrany prírody v národnom parku.



Generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska poznamenal, že "osobitne v NAPANT-e bude treba započať náročnú prácu v zlepšení starostlivosti o toto 'srdce Slovenska'".



Riaditeľa Správy NAPANT-u Ľuboša Čillaga odvolal šéf ochranárov Dušan Karaska začiatkom decembra minulého roka. Hlavným dôvodom bolo viacero pochybení týkajúcich sa vydaných rozhodnutí v súvislosti s výstavbou v Demänovskej doline. Vedením bol dočasne poverený Pavel Bornemisa, ktorý pôsobil v správe ako GIS špecialista.