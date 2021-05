Napätie je v únosnej miere esenciou politiky, uviedol premiér

Bratislava 1. mája (TASR) – Súčasná koalícia je "pestrá" a napätie je v únosnej miere esenciou politiky, uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Eduard Heger (OĽANO). Rešpektuje, že koaličná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) nepodporí programové vyhlásenie vlády, keďže nesúhlasí s unitárnym systémom zdravotného poistenia.



Premiér za problematické považuje skôr osobné spory v koalícii, pre obsahové spory má pochopenie. Opozíciu poprosí, aby hlasovala za zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keďže je aj v jej záujme, aby malo Slovensko zdravé verejné financie. Ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) povedal, aby nespájal tento zákon so zákonom o daňovej brzde.



Za "nevídaný populizmus" opozície považuje konštatovanie, že plošné testovanie stálo Slovensko takmer pol miliardy eur. Zdôraznil, že vďaka nemu sa podarilo odhaliť približne 400.000 osôb pozitívnych na nový koronavírus.



Na margo uskutočnenia výberových konaní vo vysokých funkciách poznamenal, že záleží od koaličných strán, či pôjdu cestou výberového konania, alebo pôjde o ich nominácie. Dôležité je podľa neho povedať, že ide o nomináciu.



Plán obnovy považuje za "veľkú výzvu". Podľa predsedu vlády však bude potrebné zreformovať zákon o verejnom obstarávaní či stavebný zákon. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) podľa jeho slov urobila niekoľko opatrení, aby sa eurofondy darilo Slovensku čerpať ľahšie.



Či by mal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) zotrvať na svojom poste, je podľa premiéra otázka na samotného šéfa rezortu pôdohospodárstva. Hovorí, že Mičovského rezort stojí pred "veľkými výzvami". Na jeseň musí potvrdiť akreditáciu a do konca roka musí pripraviť peniaze na najbližšie programové obdobie. Heger to vníma ako priestor, kde sa nesmie zlyhať.



Aj keď sa v pláne obnovy nenachádza komponent o kultúre, podľa Hegera to neznamená, že kultúra nedostane financie.