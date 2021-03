Nápojové obaly budú od roku 2022 označené ako zálohované

Bratislava 23. marca (TASR) - Správca zálohového systému predstavil spôsob, akým sa budú na Slovensku zbierať a zálohovať PET fľaše a plechovky. Všetky fľaše a plechovky budú od roku 2022 označené písmenom "Z" v šípkach recyklácie, pod ním bude nápis "zálohované". Na tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka správcu zálohového systému Mária Trčková a riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Lucia Morvai.



Výška úvodnej investície do zálohového systému je rozdelená na dva zdroje. Jedna časť investícií bude realizovaná na strane obchodníkov a druhá na strane správcu, čo predstavuje päť miliónov eur. Ročná prevádzka systému bude závisieť od miery návratnosti obalov. "V cieľovom horizonte sa bavíme približne o 30 miliónoch eur," uviedla Trčková.



Prvým krokom v systéme bude registrácia produktov zo strany výrobcu u správcu. Zaplatí aj zálohu a poplatok za každý obal, ktorý uvedie na trh, hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Správca zálohového systému Trčková. Následne výrobca predá produkt obchodníkovi, ktorý mu zaplatí aj zálohu. Ďalej tovar kúpi zákazník. Pri nákupe sa mu zúčtuje aj záloha za obal, približuje Trčková.



"Dôležitým aspektom zálohovania je odberná sieť. Obchodné prevádzky s rozlohou nad 300 štvorcových metrov majú zo zákona povinnosť zapojiť sa do odberu. Všetky ostatné prevádzky sa zapoja do odberu na dobrovoľnej báze," priblížila Trčková. Doplnila, že cieľom správcu je motivovať obchodníkov, aby sa vybudovala čo najširšia odberná sieť. Použitú nestlačenú fľašu či plechovku potom ľudia vrátia na zbernom mieste, kde sa im vrátia zálohy.



Ďalšou úlohou správcu je zabezpečiť prepravu vyzbieraných obalov do prevádzok. "Naším primárnym cieľom a záujmom je nastaviť prepravu a logistiku tak, aby sme minimalizovali prepravu vzduchu a aby sme minimalizovali prejazdené kilometre," hovorí Trčková. Správca zabezpečí aj triedenie obalov a ich sčítanie vo svojom vlastnom triediacom centre. Následne sa materiál predá recyklačnému zariadeniu. Recyklátor materiál spracuje a výrobca ho potom použije na výrobu nových fliaš a plechoviek.



Vzdelávanie verejnosti bude podľa Trčkovej dôležitou úlohou správcu. "Akokoľvek dobre by sme nastavovali predchádzajúce procesy, bez toho, aby bol zákazník informovaný, ako má urobiť správnu vec, sa nám nepodarí dosiahnuť zákonom stanovené ciele," podotkla Trčková s tým, že vzdelávacie kampane bude mať na starosti správca zálohového systému.



Správca sa sústredí aj na to, aby informoval ľudí o tom, že obaly sa pri vhodení do zálohového systému nebudú môcť stláčať. Morvai vysvetlila, že fľaša môže vojsť do zálohového systému iba v pôvodnom tvare s čitateľným kódom, pretože len tak si bude môcť systém priradiť obal k výrobcovi, aby mu mohla byť vrátená záloha. Základnou misiou je podľa Morvai naučiť ľudí, že motiváciou nie je výška zálohy, ale to, že zálohovanie má zmysel.