Nápor na oddeleniach dokladov trvá, využiť treba menšie pracoviská

Bratislava 9. apríla (TASR) - Na policajných oddeleniach dokladov pretrváva nápor žiadateľov. Polícia ho zaznamenáva už od vypuknutia vojny na Ukrajine. Súvisí aj s blížiacou sa letnou turistickou sezónou či výmenou občianskych preukazov z dôvodu zmien v elektronickom čipe. Verejnosti odporúča požiadať o vydanie dokladov na menších pracoviskách, kde sú čakacie doby výrazne kratšie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Vo všeobecnosti platí, že čím menší okres, tým kratšia doba čakania na vybavenie. O vydanie cestovných dokladov a občianskych preukazov je možné požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru alebo na klientskom centre Ministerstva vnútra SR v rámci celého územia Slovenska," priblížila hovorkyňa.



Polícia od začiatku roka prijala už 192.896 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu. Týždenne je to v priemere okolo 14.000 žiadostí. O cestovný pas požiadalo už vyše 113.200 ľudí. Priemerný počet žiadostí o cestovný pas za týždeň v súčasnosti stúpol z 8500 na viac ako 10.000. Vzhľadom na blížiace sa dovolenky očakáva polícia ďalší nárast. Verejnosť preto upozorňuje, aby na cestovné doklady mysleli včas.



Termín si možno rezervovať vopred prostredníctvom univerzálneho rezervačného systému alebo osobne prísť v čase stránkových hodín na ktorékoľvek oddelenie dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru v rámci SR. "Celý pracovný fond nie je vymedzený len na rezervácie, ale každý deň je voľný len určitý počet rezervácií na konkrétne pracovisko a tieto sa rýchlo obsadia," upozornila hovorkyňa.



Veľký záujem o vydanie občianskych i vodičských preukazov a cestovných pasov eviduje polícia dlhodobo. Začal sa po vypuknutí vojny na Ukrajine. "Následne uvoľňovaním možnosti cestovania po obmedzeniach v súvislosti s pandémiou COVID-19, výmenou občianskych preukazov z dôvodu zmeny v elektronickom čipe, zvýšeným záujmom o nový typ občianskych preukazov s odtlačkami prstov, ako aj povinnosťou výmeny vodičských preukazov (ružových zalievaných do fólie), ktorým končí platnosť koncom toho roka," načrtla Bárdyová.