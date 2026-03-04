< sekcia Slovensko
Naprieč Slovenskom sa rozbiehajú prvé aktivity IVY 2026
Otvorenie IVY 2026 sa uskutočnilo koncom februára na pôde Európskeho parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Naprieč Slovenskom sa rozbiehajú prvé aktivity Medzinárodného roka dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj 2026 (IVY 2026). K iniciatíve sa môžu priebežne pridávať ďalšie organizácie, samosprávy, školy aj firmy - vlastnými dobrovoľníckymi programami, podujatiami, príbehmi, výzvami či partnerstvami v regiónoch. TASR o tom informovala asistentka splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simony Zacharovej Dominika Kováčová.
„Počas roka 2026 budú pokračovať a pribúdať aktivity, ktoré majú dobrovoľníctvo nielen zviditeľniť, ale najmä posunúť dopredu aj systémovo - od kampaní a zdieľania dobrej praxe, cez nové partnerstvá medzi samosprávami, školami, firmami a organizáciami, až po uznávanie dobrovoľníckej skúsenosti, lepšie dáta a hodnotenie dopadov,“ uviedla Kováčová. Osobitný dôraz bude podľa nej na to, aby dobrovoľníctvo nebolo vnímané výlučne ako „pomoc najzraniteľnejším“ alebo „reakcia na krízu“, ale aj ako prirodzený spôsob participácie a budovania komunít a vzťahov.
Otvorenie IVY 2026 sa uskutočnilo koncom februára na pôde Európskeho parlamentu. „Potvrdilo, že dobrovoľníctvo je celoeurópska téma s reálnym dopadom na kvalitu života ľudí a odolnosť komunít. Teší nás, že Slovensko mohlo predstaviť svoj národný plán aktivít, a že sme získali pozitívnu spätnú väzbu,“ doplnila Zacharová.
Cieľom IVY 2026 je posilniť význam dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a zároveň zlepšovať systémové podmienky tak, aby sa dobrovoľníctvo stalo prirodzenou súčasťou spoločenského života, komunitného rozvoja aj verejných politík. Bol vyhlásený rezolúciou Valného zhromaždenia OSN.
