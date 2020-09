Nárast prípadov nového koronavírusu sme očakávali, tvrdí M. Krajčí

Bratislava 13. septembra (TASR) – Nárast prípadov nového koronavírusu minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) očakával, nepovažuje ho za drastický. Predchádzajúce uvoľnenie opatrení neprišlo priskoro, ale po tom, čo sa zvládla jeho prvá vlna. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý minister zdravotníctva Richard Raši (nezaradený, pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD) si zasa myslí, že prípravy na druhú vlnu počas leta Slovensko nezvládlo.



Raši mieni, že práve počas leta sa malo Slovensko pripraviť tak, aby nevznikal problém s dohľadávaním kontaktov zo strany hygienikov. Podľa jeho slov sa mali v tom čase zaškoliť ľudia, ktorí by túto prácu vedeli robiť. Uvoľnenie opatrení z jeho pohľadu bolo správne, pretože sa mohli zaoberať pacientmi s inými diagnózami.



Podľa Krajčího sa stále rieši otázka pomoci Úradu verejného zdravotníctva SR. Chápe, že dohľadávania kontaktov musia robiť vyškolení ľudia. Zdôraznil tiež, že v auguste išli do tejto inštitúcie vyčlenené financie. To, že sú regionálne úrady verejného zdravotníctva poddimenzované, pokladá Krajčí za vizitku predchádzajúcej vlády. "Problém je, že boli zdecimovaní za posledné obdobia," komentoval s tým, že hygienici prácu stíhajú, situácia je iná len v Bratislave. Chápe, že sú unavení.



Zdôraznil, že Bratislava je vysokorizikovým regiónom, sprísnené opatrenia sú podľa neho namieste. Krajčí spolu s Rašim sa zhodli na tom, že v Bratislave zatiaľ komunitné šírenie nie je, no treba byť opatrný. Minister si napriek tomu myslí, že Slovensko zvláda situáciu dobre, kým "všetko okolo nás horí". Ľudí vyzýva, aby dodržiavali nariadené opatrenia. Raši vidí za problémom nenosenia rúšok vzor v niektorých politikoch, autoritách či celebritách. Krajčí si myslí, že ak ľudia počas nadchádzajúcej šaštínskej púte dodržia rozostupy a budú mať v exteriéri rúška, riziko nákazy bude minimálne. Nevylúčil, že regionálny hygienik sa rozhodne púť obmedziť.



Poslanec považuje systém slovenského zdravotníctva za pripravený na zvládnutie ďalšej vlny ochorenia COVID-19. Mnohí pracovníci sú však podľa jeho slov na pokraji síl, preto považuje za vhodné odmeniť ich. Krajčí v tejto súvislosti komentoval, že SR má v súčasnosti 2000 ventilácii. Nemocnice sa podľa neho postupne zapĺňajú. Odmeny budú podľa jeho slov diferencované. Uviedol tiež, že ľudia vo veku nad 60 rokov s 80-percentou pravdepodobnosťou skončia v prípade ochorenia na COVID-19 v nemocnici.



Dotkli sa aj témy výberových konaní riaditeľov nemocníc či šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktoré Raši kritizoval. Šéf rezortu zdravotníctva ho vyzval, aby im dal čas, aby ukázali, čo dokážu. Podľa jeho slov majú terajší riaditelia už teraz lepšie výsledky ako predchádzajúce vedenia.



Krajčí za "drastický" považuje prírastok prípadov v Česku, prípady rýchlo stúpajú aj v Rakúsku. O tom, ako sa bude situácia s Českom riešiť, rozhodne podľa neho Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí v pondelok (14. 9.).