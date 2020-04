NARKS:Nad vývojom realitného trhu v najbližších mesiacoch visí otáznik

Bratislava 18. apríla (TASR) – Realitní makléri by mali tento čas čiastočného útlmu pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu venovať napríklad vzdelávaniu, príprave nových digitálnych nástrojov, návštevám webinárov a podobne. V období nárastu obchodných prípadov sa im nové zručnosti zídu. Pre TASR to uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.



„Z pohľadu realitných maklérov verím, že obdobie čiastočného útlmu spôsobené novým koronavírusom bude len krátkodobé a makléri sa budú môcť v priebehu dvoch mesiacov naplno venovať svojej práci,“ uviedol Palenčár.



Ako sa bude vyvíjať samotný realitný trh, podľa neho ukážu najbližšie mesiace. „V hre je viacero faktorov, od bankových úverov, vývoja zamestnanosti až po veľkosť ponuky,“ vysvetlil. Pre realitné kancelárie sú teraz ekonomicky najpodstatnejšou nákladovou položkou fixné náklady. Dodávatelia totiž platby za svoje služby neznížili.



„Týka sa to najmä nájmov a energií za prevádzkové priestory, telekomunikačné služby, priame cestovné náklady a podobne,“ dodal Palenčár s tým, že určitú úľavu pre realitné kancelárie predstavuje možný odklad lízingových splátok alebo splátok úverov. Ich úhrade sa však v budúcnosti nevyhnú.



„Odporúčame preto vyjednávať s dodávateľmi s cieľom zníženia nákladov. To nespadá pod pomoc štátu,“ vysvetlil s tým, že v dnešnej situácii by bol priamy štátny príspevok na úhradu fixných nákladov pre realitné kancelárie praktickejší.



Ako dodal, hrozba nového koronavírusu prišla v úplne nevhodnom období. Menil sa vládny kabinet a blížil sa termín na podanie DPH, daňových priznaní a účtovných závierok. „Vznikal tlak, ktorý by možno v inom čase nebol taký citeľný. Realitné kancelárie boli v neistote a nevedeli, ako sa zariadiť, lebo navrhované ekonomické opatrenia ešte neboli schválené parlamentom, ktorý nezasadal,“ vysvetlil prezident NARKS.