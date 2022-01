Narodil sa Isaac Newton, oslavujú Dušan Dušek a Rudolf Schuster

Bratislava 4. januára (TASR) – Jablko nepadá ďaleko od stromu – a od ISAACA NEWTONA. Jeden z najuznávanejších fyzikov, matematikov a astronómov sa narodil 4. januára 1643. Sformuloval tri základné zákony klasickej mechaniky – zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie. Popísal aj gravitačný zákon a jeho meno dodnes nesie fyzikálna jednotka sily alebo tiaže.







Pred 127 rokmi sa narodil JAROSLAV SIAKEĽ, prvý slovenský filmový režisér. Spolu so svojím bratom, kameramanom Danielom Siakeľom, nakrútili prvý hraný slovenský film Jánošík, ktoré stvárnil český herec Theodor Pištěk.







RUDOLF SCHUSTER sa stal po Nežnej revolúcii predsedom slovenského parlamentu, bol primátorom Košíc a v roku 1999 sa stal prvým prezidentom Slovenskej republiky, ktorého zvolili priamou voľbou občania. Popri politickej dráhe je plodným literárnym autorom a k jeho záľubám patrí cestovanie. Dnes sa dožíva 88 rokov.







K 76. narodeninám môžu dnes čitatelia zagratulovať obľúbenému spisovateľovi DUŠANOVI DUŠEKOVI. Autor kníh pre dospelých a pre deti je aj scenáristom – stačí spomenúť snímky Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ, alebo Krajinka.







Španielsky režisér CARLOS SAURA bol trikrát nominovaný na Oscara, má na konte tri ceny z berlínskeho filmového festivalu a štyri z Cannes. Známe sú jeho filmy napríklad Starý dom uprostred Madridu, Carmen, či Mamička oslavuje sté narodeniny. Oslavuje aj samotný režisér, a to rovných a okrúhlych deväťdesiat.







Sedemdesiatky sa dožíva etnograf a odborný publicista ARNE MANN, ktorý sa venuje tradičnej kultúre Rómov. Nemecký filológ, právnik a spisovateľ JACOB GRIMM sa stál známy ako autor detských rozprávok, ktoré písal so svojím bratom Wilhelmom. Narodil sa 4. januára 1785.







Francúzsky učiteľ a tvorca slepeckého písma LOUIS BRAILLE sa narodil pred 213 rokmi.







Hokejista JERGUŠ BAČA hral za Československo na MS hokeji v rokoch 1989 a 1990. Už ako reprezentant Slovenska získal na šampionáte 2002 v Göteborgu zlato. Dnes má 57 rokov. Viete, že dizajn superšportového automobilu Bugatti Veyron navrhol Slovák? Je ním svetoznámy dizajnér automobilov JOZEF KABAŇ. Dnes má 49 rokov.







Oslávencom je aj dnes 47-ročný populárny televízny moderátor ANDREJ BIČAN.







Pred dvanástimi rokmi otvorili doposiaľ najvyššiu stavbu sveta, 828 metrov vysoký mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji.







Mužské meno Drahoslav má slovanský pôvod, ktorého význam je "drahý tomu, komu je drahá sláva".







Český hudobný skladateľ, huslista a pedagóg JOSEF SUK bol žiakom a zároveň zaťom Antonína Dvořáka. Narodil sa 4. januára 1875.







A ešte jedno hudobné výročie, 62 rokov má americký spevák a hudobník MICHAEL STIPE. Jeho netradične sfarbený hlas sa neodmysliteľne spája s legendárnou americkou kapelou R.E.M.