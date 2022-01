Narodeniny oslavuje hokejista Hašek, patent získal prvý automobil

Na archívnej snímke Oprah Winfrey Foto: TASR/AP

Bratislava 29. januára (TASR) – Život bez internetu je pre mnohých už utópiou. Práve dnešný deň ustanovili v roku 2001 za Medzinárodný deň bez internetu. Ako fungoval svet pred tým? O udalostiach sa písalo v almanachoch, kalendároch, novinách, viac sa čítalo.Svoju zásluhu na väčšej informovanosti mal aj kníhtlačiar SAMUEL BREUER (Brewer), ktorý výrazne zmodernizoval rodinnú tlačiareň v Levoči a vydal vyše 400 titulov, medzi nimi aj Komenského Orbis pictus. Narodil sa v roku 1645.Evanjelický farár a dramatik JOZEF HOLLÝ je autorom úspešných veselohier Kubo a Geľo Sebechlebský. Narodil sa v roku 1879.Pred 110 rokmi sa narodil popredný predstaviteľ prózy slovenského naturizmu FRANTIŠEK ŠVANTNER. Jeho román Nevesta hôľ patrí k vrcholom lyrizovanej prózy.Národný umelec JOZEF KOSTKA je jedným zo zakladateľov moderného slovenského sochárstva. Je autorom pomníkov SNP v Partizánskom a na Donovaloch, ale aj náhrobku Ľudovíta Štúra v Modre. Narodil sa pred 110 rokmi.Francúzski novinári označovali herečku a recitátorku EVU MÁRIU CHALUPOVÚ za československú Brigitte Bardotovú. Herečka dnes oslavuje životné jubileum 80 rokov.Fanúšikovia slovenskej hudobnej scény si dnes pripomínajú nedožitých 75 rokov legendárneho skladateľa a hráča na klávesových nástrojoch Mariána Vargu. Jeho meno je spojené so skupinami Prúdy a Collegium Musicum.Pred 63 rokmi sa narodil prozaik, básnik, výtvarník a kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave DANIEL PASTIRČÁK.Autor svetoznámych divadelných hier - Tri sestry, Čajka alebo Višňový sad, ANTON PAVLOVIČ ČECHOV sa narodil pred 162 rokmi.Novela Peter a Lucia od francúzskeho prozaika ROMAINA ROLLANDA patrila kedysi k povinnému čítaniu. Laureát Nobelovej ceny za literatúru (1915) sa narodil 29. januára 1866.Pred 68 rokmi sa narodila americká televízna herečka a moderátorka OPRAH WINFREYOVÁ.Americký športovec gréckeho pôvodu GREGORY EFTHIMIOS LOUGANIS bol legendárny skokan do vody, štvornásobný držiteľ zlatých olympijských medailí. Narodil sa v roku 1960.Slávnym športovcom bol aj český hokejový brankár DOMINIK HAŠEK. Ako reprezentačný brankár získal zlatú medailu na zimných OH v japonskom Nagane 1998. Narodil sa pred 57 rokmi.Prvé motorové vozidlo s benzínovým pohonom, ktorého autorom bol nemecký technik Karl Friedrich Benz, získalo patent v roku 1886.Od roku 1900 sa hrá v Spojených štátoch amerických Americká bejzbalová liga (American Baseball League).Mužské krstné meno Gašpar pochádza z Orientu a jeho pôvodný význam je "nesúci poklad".