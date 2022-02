Narodil sa medvedík, oslavuje Jágr a vznikla Vyšehradská štvorka

Bratislava 15. februára (TASR) – Skvelých hokejistov majú Česi aj Slováci veľa, no JAROMÍR JÁGR je len jeden. Reprezentačnú kariéru začal v roku 1989 ešte v drese Československa. Pomohol českému tímu získať olympijské zlato v Nagane v roku 1998, a tiež dva majstrovské tituly. Je držiteľom Stanley Cupu a niekoľkokrát ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča NHL. Dnes mu jeho fanúšikovia môžu zagratulovať k päťdesiatke.





Čo je Jágr na ľade, to bol JIŘÍ ŠLITR na divadelnom javisku. Spolu s Jiřím Suchým, s ktorým tvoril autorskú, hereckú i muzikantskú dvojicu, založili v roku 1959 divadlo Semafor. Podpísali sa pod množstvo nestarnúcich hitov ako napríklad Pramínek vlasů, Malé kotě, Babeta, či Jó, to jsem ještě žil. Dnes by sa Jiří Šlitr dožil 98 rokov.





Slabikář, z něhož dítky litery znáti, slabikovati a čísti mohou nie je piesňou Šlitra a Suchého. Tak nazval svoju učebnicu pre cirkevné školy evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a učiteľ ŽIGMUND PAULÍNY-TÓTH. Narodil sa 15. februára 1750.





JÁN ROTARIDES prebúdzal národ nielen knihami, ale aj v praxi – s básnikom Jankom Kráľom podnietil v Príbelciach a Plachtinciach sedliacku vzburu, za čo bol väznený v Šahách a neskôr v Pešti. Narodil sa pred rovnými 200 rokmi.





Pred 31 rokmi sa začala písať história Vyšehradskej štvorky v severomaďarskom mestečku Vyšehrad (alebo tiež Visegrád) na Dunaji. Česko-Slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský premiér József Antall podpísali deklaráciu o úzkej spolupráci troch krajín na ceste do Európy.





Pred 29 rokmi poslanci parlamentu zvolili 106 hlasmi v tajnom hlasovaní Michala Kováča za prvého prezidenta novej samostatnej Slovenskej republiky.





"A predsa sa točí!" Tak znie veta, ktorou sa preslávil taliansky astronóm GALILEO GALILEI. Prispel k nášmu poznaniu Slnečnej sústavy. Zdokonalil astronomický ďalekohľad a pri pozorovaní najväčších štyroch mesiacov planéty Jupiter pochopil, že okolo nej obiehajú tak ako planéty obiehajú okolo Slnka. Narodil sa 15. februára 1564.





Občas niektoré vesmírne teleso zablúdi aj do zemskej atmosféry. Pred deviatimi rokmi výbuch meteoru nad ruským mestom Čeľabinsk zranil 1491 ľudí a poškodil vyše 4300 budov. Bol to najsilnejší meteor, aký vletel do atmosféry Zeme za posledných vyše 100 rokov.





Pravoslav je novšie slovanské mužské meno a jeho význam je "právo sláv".





Pred 112 rokmi sa narodil mikrometalurg a expert na zváračstvo, zakladateľ Výskumného ústavu zváračského JOZEF ČABELKA. V Bratislave je po ňom pomenované námestie.





Málokto vie, že americký plyšový medvedík Teddy Bear dostal svoje meno podľa 26. prezidenta USA Theodora Roosevelta, ktorý bol ochrancom zvierat. Pred 119 rokmi vyrobili prvého plyšáka Morris a Rose Michtomovci.