Narodil sa Plácido Domingo aj Telly Savalas - komisár Kojak

Španielsky operný spevák José Plácido Domingo, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 21. januára (TASR) - Zaslúžilá umelkyňa MÁRIA PRECHOVSKÁ, ktorá celý svoj profesionálny život zasvätila Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave, bola vynikajúcou charakterovou herečkou. Množstvo skvelých postáv však stvárnila nielen na divadelných doskách, ale aj vo filme a v rozhlase. Narodila sa 21. januára 1921 v Trnave.Pred 125 rokmi, 21. januára 1897, sa narodil v Ostrave-Vítkoviciach jeden z hlavných organizátorov Slovenského národného povstania, predseda Slovenskej národnej rady a Zboru povereníkov KAROL ŠMIDKE.Bol národnokultúrnym dejateľom, knihovníkom, prekladateľom, profesorom bratislavského evanjelického lýcea, na ktorom umožnil činnosť Ľudovítovi Štúrovi a v rokoch 1832 až 1836 poslancom uhorského snemu za mesto Krupina. JURAJ PALKOVIČ zomrel 21. januára 1835.Najtragickejším dňom v histórii stredoslovenských obcí Ostrý Grúň a Kľak sa stal 21. január 1945. V tento deň pred 77 rokmi, ktorý vstúpil do histórie pod názvom Krvavá nedeľa, boli obce vyvraždené a vypálené.Spolu s José Carrerasom a Lucianom Pavarottim býva zaraďovaný medzi troch najlepších tenoristov na svete. Na svojom konte má viac ako štyri tisíc vystúpení a 150 naštudovaných úloh. Svetoznámy španielsky operný spevák JOSÉ PLÁCIDO DOMINGO dnes oslavuje 81 rokov.Medzi jeho najznámejšie úlohy patrí populárny komisár Kojak z rovnomenného televízneho seriálu. Americký herec, syn gréckych prisťahovalcov TELLY SAVALAS, sa narodil pred 100 rokmi.V roku 1964 získal spolu s nemeckým biochemikom Feodorom Lynenom Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za objav mechanizmu a regulácie cholesterolu a mastných kyselín v metabolizme. Americký biochemik nemeckého pôvodu KONRAD EMIL BLOCH sa narodil pred 110 rokmi, 21. januára 1912.O šesť rokov starší bol ruský tanečný majster a choreograf IGOR ALEXANDROVIČ MOJSEJEV. Zakladateľ Štátneho akademického súboru národného tanca, známejšieho pod menom Mojsejevov balet, ktorý prezentoval tradičný ľudový tanec na profesionálnom javisku prepojením etnických prvkov s klasickým baletom, sa narodil 21. januára 1906.Nie je veľa automobiliek, ktoré by sa mohli pochváliť takou dlhou históriou výroby áut ako Opel. Presne pred 160 rokmi, 21. januára 1862, založil nemecký podnikateľ Adam Opel v Rüsselsheime spoločnosť na výrobu šijacích strojov, čím položil základy neskoršieho automobilového gigantu.Od štyroch kolies ešte jeden historický dátum. Prvé automobilové preteky Rally Monte Carlo sa konali pred 111 rokmi, 21. januára 1911.Zo zeme sa presuňme do oblakov. Pred 46 rokmi, 21. januára 1976, boli do leteckej prevádzky na zaoceánskych linkách súbežne nasadené dve supermoderné nadzvukové lietadlá Concord. Jedno vzlietlo k oblohe z Londýna a druhé z Paríža.Dnešok patrí v kalendári menu Vincent. Toto mužské meno má latinský pôvod a v preklade znamená "víťaziaci".