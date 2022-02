Narodila sa Diana Mórová, aj Miloš Forman a Enzo Ferrari

Bratislava 18. februára (TASR) - Medzi najpopulárnejšie herečky na Slovensku patrí DIANA MÓROVÁ, členka Činohry SND v Bratislave, na doskách ktorej hosťovala už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Zablahoželať jej môžeme k dnešným 52. narodeninám.





Do sŕdc mnohých, nielen športových fanúšikov sa natrvalo zapísal futbalista, tréner, vysokoškolský pedagóg a medzinárodne uznávaný futbalový odborník JOZEF VENGLOŠ. Jedna z najväčších osobností slovenského futbalu, ktorá získala spolu s Václavom Ježkom ako tréner československej reprezentácie zlato na ME 1976 v Belehrade, sa narodila 18. februára 1936.





ANNA HALAŠOVÁ-MUDROŇOVÁ sa prejavila ako mimoriadne nadaná ochotnícka herečka, ktorá vytvorila v Slovenskom spevokole v rokoch 1875 až 1905 množstvo postáv. Národnokultúrna pracovníčka a organizátorka ženského hnutia sa narodila 18. februára 1864 v Martine.





MILOŠ FORMAN bol jednou z najväčších osobností československej novej filmovej vlny 60. rokov a najúspešnejším českým režisérom, ktorý sa presadil v zahraničí. Za svoje snímky Prelet nad kukučím hniezdom a Amadeus získal prestížne Oscary. Vynikajúci český režisér, ktorý odišiel do Spojených štátov koncom 60. rokov, sa narodil pred 90 rokmi.





Ďalší z plejády vynikajúcich českých režisérov ZDENĚK PODSKALSKÝ bol o deväť rokov starší. Režisér komédií Kam čert nemůže, Bílá paní, Světáci či historického muzikálu Noc na Karlštejně, sa narodil 18. februára 1923.





Pred 270 rokmi sa narodil v Bratislave jeden z najznámejších výrobcov huslí v Uhorsku JOHANN GEORG LEEB.





Jeden z najvýznamnejších a najpopulárnejších maďarských spisovateľov MÓR JÓKAI sa narodil v Komárne pred 197 rokmi - 18. februára 1825.





Jeho krédom bolo: "Kto s Ferrari víťazí, je ten najväčší, kto s Ferrari prehráva je idiot!" Legendárnu taliansku firmu Ferrari založil bývalý automobilový pretekár, konštruktér a továrnik ENZO FERRARI, ktorý sa narodil pred 124 rokmi, 18. februára 1898. Pri jeho mene sa však často uvádza aj iný dátum narodenia - 20. február 1898. Mala to spôsobiť matka príroda, ktorá spustila snehovú búrku a preto sa otec dostavil na úrady až s dvojdňovým oneskorením.





Zakladateľ a teoretik surrealizmu, francúzsky básnik a prozaik ANDRÉ BRETON sa narodil pred 126 rokmi - 18. februára 1896.





Jeho úspešnú filmovú kariéru odštartoval legendárny film Horúčka sobotňajšej noci. Populárny americký herec JOHN TRAVOLTA oslavuje 68 rokov.





Mnohí ju vinia z toho, že práve ona spôsobila rozpad legendárnej skupiny Beatles. Manželka zakladajúceho člena kapely Johna Lennona, avantgardná umelkyňa japonského pôvodu a mierová aktivistka YOKO ONO má 89 rokov.





Pôvod mena dnešných oslávencov Jaromírov je slovanský a znamená "slávny silou", "jarý".