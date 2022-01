Narodila sa Jana Nagyová - princezná Arabela, aj vojvodkyňa Kate

Český spisovateľ, esejista, dramatik, publicista, prekladateľ a novinár Karel Čapek sa narodil 9. januára 1890. Osobný priateľ prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka je autorom originálnych príbehov Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy. Známejší je však svojimi utopicko-fantazijnými dielami: románmi Válka s mloky a Bílá nemoc a drámami R.U.R. a Věc Makropulos. Foto: TASR

Na archívnej snímke z 2. júla 2021, Catherine, britská vojvodkyňa z Cambridgea. Foto: TASR/AP

Bratislava 9. januára (TASR) - Preslávila sa najmä vďaka hlavnej úlohe krásnej princeznej Arabely v rovnomennom televíznom seriáli. Bývalá herečka a neskôr podnikateľka JANA NAGYOVÁ sa narodila 9. januára 1959.Pre milovníkov muzikálov je herečka a speváčka LUCIA ŠORALOVÁ zárukou kvality. Rodáčka z Bratislavy patrí medzi tých slovenských umelcov, ktorým sa viac darí v Česku - narodila sa 9. januára 1977.Vo východočeskom meste Chrudim sa narodil pred 109 rokmi dramatik a literárny kritik PETER ZVON, vlastným menom Vladimír Sýkora, autor známej drámy Tanec nad plačom.Možno viete, možno nie, ale roľník JÁN MEDLEN objavil v roku 1912 pri odvodňovaní močarísk prvé ložiská zemného plynu na Slovensku. Narodil sa v Gbeloch pred 152 rokmi, 9. januára 1870.O 20 rokov neskôr, v roku 1890, sa narodil český spisovateľ, dramatik a novinár KAREL ČAPEK, osobný priateľ prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka. Autor viacerých poviedok sa stal známy najmä vďaka svojim utopicko-fantazijným dielam ako Válka s mloky, Věc Makropulos, Krakatit či dráma R.U.R., v ktorej sa prvýkrát vyskytlo slovo "robot".Pred 109 rokmi, 9. januára 1913, sa narodil americký prezident RICHARD MILHOUS NIXON, ktorý musel po afére Watergate v roku 1974 Biely dom opustiť.Okrúhle jubileum dnes oslavuje manželka britského princa Williama CATHERINE ELIZABETH MIDDLETONOVÁ, ktorá získala po sobáši aj titul vojvodkyňa z Cambridge. Narodila sa 9. januára 1982. Titul vojvodu a vojvodkyne z Cambridge udelila novomanželom ako sobášny dar britská kráľovná Alžbeta II.Mnoho gratulantov bude dnes iste mať aj svetoznáma americká folková speváčka JOAN BAEZOVÁ, celým menom Joan Chandos Baezová. Pesničkárka a zároveň angažovaná bojovníčka za mier, rešpektovanie ľudských práv a ochranu životného prostredia sa narodila 9. januára 1941.Dnes uplynie 229 rokov odvtedy, kedy francúzsky letec, priekopník balónovej vzduchoplavby Jean-Pierre Blanchard vykonal 9. januára 1793 prvý let s balónom nad severoamerickým kontinentom - štartoval z Filadelfie a pristál v mestečku Depford v New Jersey.Denník New York Times označil Asuánsku priehradu v Egypte, ktorá spútala nepoddajný Níl, za najväčšie inžinierske dielo po pyramídach. S výstavbou hrádze vysokou 111 metrov sa začalo pred 62 rokmi, 9. januára 1960. Po desiatich rokoch stavebných prác vzniklo jazero dlhé približne 500 kilometrov. Priehradu slávnostne otvorili 15. januára 1971.Dnešok patrí v kalendári ruskému menu Alexej, ktoré je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "pomoc, obranca, záštita". Nositeľov tohto mena oslovujeme Alex, Saša či Lexa. Nezabudnite ale zablahoželať ani nositeľkám, na Slovensku predsa len zriedkavejšieho mena - Alexiám.