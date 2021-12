Narodila sa Věra Špinarová, prestala strašiť povinná vojenčina

Barack Obama, foto z archívu. Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 22. decembra – Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov talianskej opery GIACOMO PUCCINI dosiahol najväčšie úspechy svojimi dielami ako Manon Lescaut, Bohéma, Tosca či Madame Butterfly. Jeho pôsobivé melódie, ktoré umocňovali lásku, napätie i vzrušenie z neho urobili majstra tohto žánru. Slávny GIACOMO PUCCINI sa narodil 22. decembra 1858.Silné emócie dokázala v ľuďoch vyvolať vďaka svojmu charakteristickému hlasu popredná speváčka českej rockovej a popovej scény VĚRA ŠPINAROVÁ. Mnohých fanúšikov si podmanila piesňou Jednoho dne se vrátíš, ktorej pôvod siaha k legendárnemu spaghetti westernu Vtedy na Západe. O melódiu k tomuto filmu sa postaral Ennio Morricone. Umelkyňa, ktorá má na konte hity ako Meteor lásky alebo Píseň svou mi tenkrát hrál, by sa dnes dožila 70 rokov.A do tretice sa dnešný dátum viaže aj k 72. výročiu narodenia britských dvojčiat MAURICA a ROBINA GIBBOVCOV. Spolu s bratom Barrym založili v roku 1958 obľúbenú kapelu Bee Gees. Disco hudbu obohatili o piesne Stayin' Alive, How Deep is Your Love, Tragedy a mnohé ďalšie.Spisovateľ a lekár GEJZA VÁMOŠ knižne debutoval zbierkou noviel Editino očko, v ktorej sa predstavil svojim pesimisticko-expresionistickým štýlom. Autor románu Atómy boha prišiel na svet pred 120 rokmi.Už 139 rokov uplynulo od udalosti, kedy americký vynálezca Thomas Alva Edison predviedol prvý elektricky osvetlený vianočný strom v Menlo Parku v štáte Kalifornia. Autorom reťazí svetielok bol jeho priateľ Edward H. Johnson.Tvorbu básnika ŠTEFANA MORAVČÍKA reprezentuje téma lásky aj história národa. Medzi jeho básnické zbierky patria Slávnosti baránkov, Erosnička, Moravianska Venuša, Idiotikon alebo Med omšových lúk. V stredu oslavuje 78 rokov.Na Slovensku pred 16 rokmi odľahlo všetkým mladým mužom. Skončila sa éra povinnej vojenskej služby.Homosexuáli v armáde USA už 11 rokov nemusia skrývať svoju orientáciu. Vtedajší americký prezident Barack Obama podpísal 22. decembra 2010 prelomový zákon prikazujúci ozbrojeným zložkám prijímať ľudí, ktorí sa k svojej sexuálnej orientácii otvorene hlásia.Po 12-dennom lete k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS sa pred 15 rokmi na Zem úspešne vrátila posádka raketoplánu Discovery.Česi a Slováci sa tešili z pádu komunistického režimu, ale Rumunsko pred Vianocami prežívalo napäté chvíle. Po týždni krvavo potlačených demonštrácií padla pred 32 rokmi vláda rumunského komunistického diktátora Nicolae Ceausesca,Dnes majú meniny Adely. Toto meno má francúzsky pôvod a v preklade znamená "ušľachtilá bytosť, vznešená".