Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE pozná víťazov

Bratislava 14. septembra (OTS) - Galavečer plný emócií, dojatia a standing ovation. Tak vyzeral 3. ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ocenila najlepších pracovníkoch v sociálnych službách. Autorka projektu, predsedníčka APSS v SR a predsedníčka poroty DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová odovzdala cenu za Výnimočný počin v sociálnych službách Milade Dobrotkovej, ktorá stála pri zrode Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Všetci ocenení si na záver galaprogramu zaspievali spolu s Petrom Nagyom hit Aj tak sme stále frajeri!Foto: Adrian StránskyDOBRÉ SRDCE za Opatrovateľku v sociálnych službách získala Viera Gazdová. V kategórii Sestra v sociálnych službách zvíťazila Jarmila Žolnová. Ocenenie Odborný pracovník v sociálnych službách získala Milada Šuchtová.„Je to pre mňa veľké morálne ocenenie. Znamená to, že prácu, ktorú robím, robím dobre a som na správnom mieste. Bola som veľmi dojatá, prišla ma podporiť celá rodina,“ prezradila Milada Šuchtová, ktorá je masérkou v zariadení Slnečný dom v Humennom.Foto: Adrian StránskyNajlepším Manažérom v sociálnych službách sa stal Slavomír Švajka, ktorý od svojej mladosti riadi malé zariadenie rodinného typu. Cenu najlepší Poskytovateľ sociálnych služieb si odniesol Maják, n.o. z obce Sady nad Torysou, kde sa starajú o hlucho-slepých klientov a maľbou im pomáhajú k vyjadrovaniu emócií. V kategórii Dobrovoľník v sociálnych službách si ocenenie odniesla Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším, ktorá vyše 30 rokov drží nad vodu krízovú telefonickú linku Fóra starších.„Najväčším ocenením je pre mňa vždy úsmev a radosť ľudí, ktorým pomáham. Ak sa vám niekto poďakuje, tak je to naozaj niečo výnimočné. Pomohli sme trom generáciám ľudí, niektorých týrali 45 rokov a nikto si to nevšimol. Toto je pre mňa úžasné, je to bonus, že si niekto všimol moju prácu. A prostredníctvom ocenenia sa mnohí dozvedia, že sú tu starí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, starostlivosť a aj iný postoj celej spoločnosti,“ zverila sa Ľubica Gálisová.Ceny odovzdávali oceneným Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda SK8, organizácie združujúcej samosprávne kraje, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, partneri podujatia a herec Ady Hajdu – nová tvár projektu DOBRÉ SRDCE. Anna Ghannamová odovzdala cenu za Výnimočný počin v sociálnych službách Milade Dobrotkovej, ktorá stála pri zrode Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.Foto: Adrian Stránsky„Ďakujem vám, som veľmi poctená. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste poskytovateľmi v sociálnych službách a robíte dobro klientom, o ktorých sa staráte. Asociácia poskytovateľov sa rokmi stala ústami, očami a ušami poskytovateľov a najmä ich odkázaných klientov, pretože oni sami nemôžu byť partnermi našich politikov, ministerstiev či samospráv, ktorí tvoria prostredie a zákony pre sociálne služby. A aby tie zákony boli funkčné a aby slúžili ľuďom, tak na to je tu asociácia. Želám jej k tomu veľa síl, zdravia a entuziazmu,“ zaželala Milada Dobrotková.Foto: Adrian StránskyV 3. ročníku Národnej ceny starostlivosti o víťazoch rozhodovala porota v zložení štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská, Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Dana Grafiková, Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra, podpredsedníčka APSSS v SR Doc. Božena Bušová. Na čele poroty stála predsedníčka APSS v SR a autorka celého projektu Anna Ghannamová.Foto: Adrian Stránsky„DOBRÉ SRDCE vzniklo preto, aby sme vzdali hold ľuďom v pomáhajúcich profesiách. Aby sme verejnosti povedali, že práca v sociálnych službách nie je charita. Je to profesionálna služba, ktorá vyžaduje nielen odborné vedomosti a znalosti, ale aj veľkú lásku k ľuďom. Ako taká má požívať úctu spoločnosti a má mať adekvátne morálne, ale aj finančné ohodnotenie. Keďže to tak na Slovensku stále nie je, som rada, že sú tu dnes tí, čo to môžu zmeniť - politici,“ uviedla koordinátorka DOBRÉHO SRDCA a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.Foto: Adrian StránskyOkrem silných príbehov bol galavečer DOBRÉ SRDCE plný krásnych vystúpení. Divákov potešila talentovaná speváčka Tereza Mašková a baletné vystúpenie prvého sólistu SND Andreja Szaba s partnerkou Siinou Inari Ailasmaa. S legendárnym Petrom Nagyom si hit Aj tak sme stále frajeri zaspievala celá sála.„To, čo som videl v dokrútkach ma veľmi dojalo. Tí ľudia si zaslúžia veľkú úctu a rešpekt,“ neskrýval dojatie Peter Nagy.Autorom ocenenia - sklenenej plastiky, ktorú získavajú víťazi kategórií je opäť študent katedry úžitkového umenia VŠVÚ Dominik Pirháč. Kreatívnu časť kampane si pod krídla zobrala agentúra Imagons. Réžie dokrútok, príbehov finalistov v ich prirodzenom prostredí sa ujal Branislav Gotthardt a galavečer moderoval Juraj Bača. Víťazi si okrem sklenenej ceny odniesli z galavečera aj ďakovnú pamätnú zlatú mincu od Českej mincovny. Anketa DOBRÉ SRDCE mala v edícii na rok 2022 sedem kategórií. Vypadla kategória Fundraiser, príbehy týchto ľudí zaradila do sekcie odborný pracovník. Rovnako anketa vylúčila kategóriu novinár, nie preto, že si neváži ich prácu, ale primárne sa zamerala na ľudí, ktorí pracujú v sociálnych službách. Generálnym partnerom Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE je spoločnosť HARTMANN, Hlavným partnerom spoločnosť Kimberly Clark – DEPEND, obchodný dom PRIOR Bratislava a Česká Mincovna. Okrem RTVS sú mediálnymi partnermi TASR a vydavateľstvo MAFRA s titulmi: Zdravotnícke noviny, Hospodárske noviny, Eurotelevízia. Galavečer si môžete pozrieť už 22. septembra 2022 na obrazovkách RTVS na dvojke. Všetky informácie nájdete na https://www.dobre-srdce.sk/