Národná cena za dizajn 2023 sa zameriava na produkty

Bratislava 31. marca (TASR) - Na produktový dizajn sa zameriava Národná cena za dizajn (NCD) 2023. Jubilejný 20. ročník súťaže vyhlásili v piatok Ministerstvo kultúry SR a Slovenské centrum dizajnu (SCD). Jeho riaditeľ Maroš Schmidt približuje, že súťažná prehliadka najlepšieho slovenského dizajnu, ktorá oslavuje 30. výročie, sa stala prestížnym domácim ocenením.



Za 30 rokov existencie NCD do nej prihlásili 3288 diel. "Za uplynulé roky sme v rámci cien, špeciálnych cien a uznaní ocenili 262 diel, dizajnérov, agentúr, výrobcov a osobností z oblasti dizajnu. Cena narástla čo do objemu, pestrosti a vážnosti. Tento rok sa prvýkrát oficiálne dostala aj do kontraktu, vďaka čomu budeme môcť oveľa lepšie plánovať každý jeden ročník," poznamenaj Schmidt. Podľa jeho slov sa v súčasnosti profiluje špeciálne interné oddelenie a poradný orgán NCD zložený z externých spolupracovníkov. "Veríme, že spoločne vyhráme boj nad nedostatkom finančných prostriedkov, prenájmom priestorov pre výstavu či galavečer a zároveň sa nám podarí dostať cenu do širšieho povedomia odbornej i laickej verejnosti," dodal.



"Národnú cenu za dizajn vnímam ako projekt, ktorý jasne odzrkadľuje kvalitnú prácu, kreativitu a obrovské množstvo energie, ktoré do nej vkladajú jej organizátori a organizátorky," uviedla dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová. Vyjadrila radosť, že po rokoch sa pri jubilejnom 20. ročníku NCD zastabilizovalo jej financovanie.



V aktuálnom ročníku budú dizajnérske projekty súťažiť vo ôsmich oblastiach - Móda & Módne doplnky, Šport & Voľný čas, Domov & Verejný priestor, Práca & Mobilita, Spoločnosť & Životné prostredie, Umenie & Dizajn & Remeslo, Nové horizonty, Študentský dizajn.



Do NCD23 sa môžu prihlásiť cez online formulár dizajnéri, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a firmy od 31. marca do 15. mája s prácami produktového dizajnu, ktoré vznikli od 1. januára 2021 do 15. mája 2023. Prihlasovací formulár a ďalšie informácie nájdu na webstránke a sociálnych sieťach NCD a SCD.