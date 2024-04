Národná cena za dizajn 2024 je zameraná na najlepší komunikačný dizajn

Bratislava 2. apríla (TASR) - Národná cena za dizajn (NCD) sa v roku 2024 zameria na najlepší komunikačný dizajn. Už 21. ročník ocenenia vyhlásili Ministerstvo kultúry (MK) SR a Slovenské centrum dizajnu (SCD).



"Do súťaže sa môžu prihlásiť profesionálni grafickí dizajnéri, študenti vizuálnej komunikácie a súvisiacich odborných disciplín, iní odborníci pracujúci vo sfére komunikačného dizajnu či klienti v oblasti komunikačného dizajnu," informoval rezort kultúry. Lehota na podanie prihlášok prostredníctvom online formulára je do 21. mája s prácami z komunikačného dizajnu, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2022 do 20. mája 2024. "V prípade diplomových prác realizovaných v akademickom roku 2023/2024 je možné do súťaže prihlásiť dielo aj vo verzii tesne pred finalizáciou," dodalo SCD.



Aktuálny ročník umožňuje prihlásenie do 11 súťažných kategórií - kampaň, identita, knihy a publikácie, digitál, dizajn v pohybe, priestor, písmo, obal a objekt, plagát a vizuál, nové horizonty a študentský dizajn.



Kurátorom NCD24 je Juraj Blaško, grafický dizajnér a pedagóg pôsobiaci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) na Katedre vizuálnej komunikácie.



NCD je prestížna celoštátna súťaž dizajnu a najvyššie ocenenie v tejto oblasti na Slovensku s cieľom podporiť, oceniť a prezentovať tvorcov dizajnu i výrobcov na Slovensku a zároveň pomáhať slovenským dizajnérom uplatniť sa v Európskej únii.