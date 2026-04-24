Národná ľudskoprávna inštitúcia upozorňujú na útoky na ochranárov
Organizácie sa v súvislosti s útokmi na ochranárov obrátili na osobitného spravodajcu OSN pre environmentálnych obhajcov podľa Aarhuského dohovoru Michela Forsta.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Platforma pre demokraciu a iniciatíva Zelená väčšina upozorňujú na zhoršujúcu sa situáciu environmentálnych organizácií a ochrancov ľudských práv na Slovensku. Verejné útoky, šírenie nepravdivých tvrdení a označovanie týchto aktérov za „extrémistov“ považujú za neprijateľné a nebezpečné prekročenie hraníc demokratickej diskusie. TASR o tom informovala Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.
Útoky nie sú podľa organizácií ojedinelými prípadmi, ide o systematický trend. „Politici a predstavitelia verejných inštitúcií čoraz častejšie nahrádzajú vecnú diskusiu diskreditáciou občianskej spoločnosti, šírením neoverených tvrdení a urážkami,“ podotkla Szabová.
Organizácie sa v súvislosti s útokmi na ochranárov obrátili na osobitného spravodajcu OSN pre environmentálnych obhajcov podľa Aarhuského dohovoru Michela Forsta. Ten sleduje a posudzuje prípady, keď jednotlivci alebo organizácie obhajujúce životné prostredie čelia obmedzeniam, nátlaku alebo odvetným opatreniam, a usiluje sa o ochranu ich práv. Listom ho požiadali o podporu pri ochrane ľudských práv. Osobitný spravodajca môže po podaní oficiálneho podnetu ochrancami ľudských práv a jeho vyhodnotení rozhodnúť o povinnosti signatárskej krajiny prijať neodkladné opatrenia, vydať odborné stanovisko, posunúť prípad do pozornosti iným orgánom OSN alebo využiť iné diplomatické kroky.
„Môžeme spolu nesúhlasiť, to je prirodzená súčasť demokracie. Šírenie nepravdivých informácií a nálepkovanie ľudí, ktorí sa venujú ochrane prírody, za extrémistov avšak ohrozuje samotné základy verejnej diskusie a rozporuje medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky. Nepretržitá nepriateľská atmosféra môže viesť k ďalšej dehumanizácii a eskalácii obťažovania. Napokon, zmenšujúci sa občiansky priestor poškodí ochranu prírody aj ľudí žijúcich v dotknutých oblastiach,“ zdôraznila Lenka Vestenická zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Organizácie vyzývajú verejných predstaviteľov, aby upustili od nepravdivých a dehonestujúcich označení a vrátili sa k vecnej a rešpektujúcej diskusii. Pokračovanie súčasného trendu môže podľa Szabovej viesť k ďalšej eskalácii napätia, obťažovania a oslabeniu občianskej spoločnosti. „Spôsob, akým sú ľudia činní v ochrane životného prostredia slovne napádaní a spochybňovaní, je ďaleko za mierou korektnej komunikácie a nemá mať v demokratickej spoločnosti miesto,” uviedla Szabová.
