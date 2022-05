POSLANCI NEDALI SÚHLAS SO VZATÍM R. FICA DO VÄZBY

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby 4. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Na snímke poslanec Robert Fico (Smer-SD) počas hlasovania 4. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov.Za vzatie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS, ako aj väčšina poslancov OĽANO s výnimkou Romany Tabák, ktorá nehlasovala, a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala. Pri hlasovaní sa zdržali aj poslanci hnutia Sme rodina. Poslanci zo strany Za ľudí boli za. Proti vydaniu Fica do väzby hlasovali členovia klubu Smer-SD, ako aj nezaradení poslanci pôsobiaci v neparlamentnom Hlase-SD. Nezaradení poslanci z ĽSNS nehlasovali.Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR by bolo možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Fica obvinila Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Súmrak spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.Obvinení sú zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade obvinili aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a policajného exprezidenta Tibora G.O žiadosti prokuratúry diskutoval parlament niekoľko dní, debaty sa začali ešte minulý týždeň. Smer-SD nevidí dôvod na väzobné stíhanie svojho lídra. Opozícia naďalej hovorí o zneužívaní trestného práva v politickom boji. Predstavitelia koalície opakovali, že rozhodnúť má súd, a nie plénum NR SR, hovorili o vydaní Fica do rúk spravodlivosti.