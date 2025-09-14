< sekcia Slovensko
Národná transfúzna služba bude testovať darcov na Západonílsku horúčku
Západonílska horúčka je akútne horúčkovité ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus z čeľade Flaviviridae.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Národná transfúzna služba (NTS) bude v regiónoch západného Slovenska preventívne testovať darcov krvi na vírus Západonílskej horúčky (West Nile virus - WNV). Testovanie bude prebiehať až do novembra. Na tento účel nakúpila diagnostiká v hodnote viac ako 350.000 eur. Pre TASR to potvrdila riaditeľka marketingu a komunikácie NTS Martina Frigová. Spresnila, že podobné diagnostiká museli v minulosti nakupovať urgentne už trikrát.
„Regióny západného Slovenska sú známe pre výskyt WNV u komárov, a preto sme sa rozhodli tento rok zaviesť preventívne testovanie darcov krvi, ktorí darujú krv v našich odberných centrách na západnom Slovensku, po vzore okolitých európskych krajín,“ objasnila Frigová. Dodala, že týmto opatrením sa zvyšuje bezpečnosť transfúznych liekov a darovať krv môžu aj tí darcovia, ktorí sa vracajú z rizikových oblastí v Európe.
Podľa Frigovej je testovanie darcov krvi na tento vírus povinné v prípade, že sa na Slovensku zistí autochtónny prenos z komára na človeka. „V takzvanej zasiahnutej oblasti sa v súlade so slovenskou aj európskou legislatívou musia buď zastaviť odbery krvi, alebo musíme darcov testovať na RNA WNV,“ vysvetlila.
NTS už v predchádzajúcich rokoch testovanie viackrát zaviedla na západnom Slovensku, kde boli zaznamenané prípady prenosu na človeka. „V oblasti, kde je testovanie zavedené, testujeme aj darcov, ktorí sa vrátili z iných rizikových oblastí v rámci Európy,“ doplnila Frigová.
Pripomenula, že podľa platnej legislatívy sú darcovia krvi na všetkých transfúziologických pracoviskách na Slovensku bežne testovaní na hepatitídu B a C, HIV a syfilis.
Západonílska horúčka je akútne horúčkovité ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus z čeľade Flaviviridae. Prvýkrát ho u človeka zaznamenali v roku 1937 v Ugande. Najčastejšie je prenášané komármi, identifikovaný bol aj jeho prenos pri transplantácii orgánov, po transfúzii krvi alebo transplacentárne. Prenos z človeka na človeka podľa Úradu verejného zdravotníctva SR reálny nie je.
Inkubačný čas je zvyčajne dva až 15 dní, najčastejšie dva až šesť dní. Medzi klinické príznaky ochorenia patrí náhly vzostup teploty, bolesť hlavy, hrdla, pohybového aparátu, zvýšená únava, nechutenstvo, prítomnosť kožnej vyrážky. V prevažnej väčšine sa horúčka prejaví ako mierne chrípkové ochorenie. Približne 80 percent infekcií u človeka prebieha asymptomaticky.
