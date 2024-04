Transfúzna služba: Všetci chcú mať istotu, že zásob krvi je dostatok

Bratislava 15. apríla (TASR) - Každý chce mať istotu, že zásob krvi je dostatok a v prípade potreby ju bude mať k dispozícii. Uviedla to Národná transfúzna služba (NTS) SR pri príležitosti 20. výročia svojho zriadenia s tým, že jediným zdrojom je človek, teda dobrovoľný darca. Poukázala na to, že ročne ich jej odberné pracoviská navštívi vyše 90.000.



"Každý z nás potrebuje mať istotu, že krvi je dostatok a v prípade potreby ju bude mať k dispozícii. Najviac transfúznych prípravkov potrebujú pacienti pri operáciách kardiovaskulárneho systému, transplantáciách, onkologických a hematologických ochoreniach, ale taktiež v pôrodníctve a pri úrazoch. Preto NTS plní nezastupiteľnú a strategickú úlohu v celom segmente zdravotníctva," priblížila.



NTS vznikla 1. januára 2004 ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Vysvetlila, že jej zriadenie bolo potrebné pre zvyšujúce sa požiadavky zdravotníckych zariadení na transfúzne prípravky. NTS má totiž zaručiť plošne vyváženú dostupnosť transfúznych prípravkov na celom Slovensku a neustále zvyšovať ich kvalitu a bezpečnosť.



V rokoch 2009 až 2013 sa dobudovávala infraštruktúra NTS. Tá poukázala na to, že realizáciou daného projektu dosiahla úroveň svetových štandardov v oblasti transfuziológie. Za najväčší prínos označila centralizáciu spracovania krvi do troch spracovateľských centier. Poukázala tiež na to, že v rámci projektu dostali jej pracoviská modernú prístrojovú technikou.



V roku 2013 dokončila Centrálny register darcov krvi a online prepojenia všetkých pracovísk. "Týmto je umožnené centralizované vyhľadávanie a reporting zo všetkých údajov NTS, je možné sledovať aktuálny stav expedičných skladov jednotlivých odberných a spracovateľských centier, teda aktuálny stav zásob krvných prípravkov a v neposlednom rade register umožňuje jednoduché vyhľadávanie vhodných darcov v evidencii NTS SR na konkrétne typy odberov," doplnila.



NTS má v súčasnosti 557 zamestnancov. Má tri spracovateľské centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Tie vyšetrujú a spracúvajú odobranú krv na transfúzne prípravky. Jej súčasťou je tiež 12 odberných centier. Ich úlohou je realizovať odbery krvi a jej zložiek, či skladovať a expedovať už spracovanú krv do nemocničných zariadení. V rokoch 2022 a 2026 sa okrem iného zameriava na témy, ako digitálna evolúcia, generačná obmena a vyrovnané hospodárenie. Spustila modernú webovú stránku, zaviedla online objednávkový systém a vytvorila mobilnú aplikáciu. Naďalej pracuje na zefektívňovaní náboru darcov krvi.