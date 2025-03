Národná transfúzna služba:Železo je dôležité, treba ho dopĺňať stravou

Bratislava 8. marca (TASR) - Železo je dôležité pre darcov krvi. Telo si ho však nevytvára. Je preto dôležité ho dopĺňať vyváženou stravou. Poukázala na to Národná transfúzna služba (NTS) SR.



"Odberom krvi darca stratí 220 - 250 miligramov železa. Toto množstvo predstavuje približne 30 percent priemerných zásob železa u muža, ale u ženy môže ísť až o 80 percent z jej zásob," priblížila na sociálnej sieti.



NTS apelovala na dopĺňanie železa. Ozrejmila, že medzi potraviny bohaté na železo patrí napríklad červené mäso, strukoviny, tmavozelená zelenina či orechy. Odporučila aj výživové doplnky s obsahom železa.



Ľuďom tiež poradila, ako zlepšiť vstrebávanie železa, a to napríklad fermentovaním potravín. Vhodné je podľa nej tiež kombinovať potraviny bohaté na železo s vitamínom C a konzumovať mliečne výrobky, kávu a čaj minimálne dve hodiny pred alebo po jedle. "Kombinujte mäso a morské plody s rastlinnými zdrojmi železa na lepšie vstrebávanie," dodala.